Un rover visita la 'cara oculta' del deshielo flotante en la Antártida

Los primeros mapas detallados de la parte inferior de una plataforma de hielo flotante en la Antártida revelan pistas sobre el aumento futuro del nivel del mar. Un equipo internacional de investigación, que incluye científicos de la Universidad de East Anglia (UEA), desplegó un sumergible no tripulado debajo de la plataforma de hielo Dotson en la Antártida occidental. El vehículo submarino, "Ran", fue programado para sumergirse en la cavidad de la plataforma de hielo de 350 metros de espesor y escanear el hielo que se encuentra sobre ella con un sonar avanzado. Durante 27 días, el submarino viajó más de 1.000 kilómetros de ida y vuelta bajo la plataforma, llegando a 17 kilómetros dentro de la cavidad. Una plataforma de hielo es una masa de hielo glacial, alimentada desde la tierra por glaciares tributarios, que flota en el mar sobre una cavidad de plataforma de hielo. La plataforma de hielo Dotson es parte de la capa de hielo de la Antártida occidental, y está junto al glaciar Thwaites, que se considera que tiene un impacto potencialmente grande en el aumento futuro del nivel del mar debido a su tamaño y ubicación. Los investigadores informan de los resultados de este estudio único en un nuevo artículo publicado en la revista Science Advances. Encontraron algunas cosas que eran esperadas, por ejemplo, el glaciar se derrite más rápido donde las fuertes corrientes submarinas erosionan su base. Utilizando el sumergible, pudieron medir las corrientes debajo del glaciar por primera vez y demostrar por qué la parte occidental de la plataforma de hielo Dotson se derrite tan rápido. También encontraron evidencia de un derretimiento muy alto en las fracturas verticales que se extienden a través del glaciar. Sin embargo, el equipo también vio nuevos patrones en la base del glaciar que plantean preguntas. El mapeo mostró que la base no es lisa, sino que hay un paisaje de hielo de picos y valles con mesetas y formaciones que se asemejan a las dunas de arena. Los investigadores plantean la hipótesis de que estas pueden haberse formado por el flujo de agua bajo la influencia de la rotación de la Tierra. COMO VER LA PARTE POSTERIOR DE LA LUNA POR PRIMERA VEZ La autora principal, Anna Wahlin, profesora de Oceanografía en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), afirmó: "Anteriormente hemos utilizado datos satelitales y núcleos de hielo para observar cómo cambian las plataformas de hielo con el tiempo. Al introducir el sumergible en la cavidad, pudimos obtener mapas de alta resolución de la parte inferior del hielo. Es un poco como ver la parte posterior de la luna por primera vez". La expedición se llevó a cabo en regiones de hielo a la deriva en la Antártida Occidental en 2022 durante un crucero de investigación para el proyecto TARSAN, una iniciativa conjunta financiada por Estados Unidos y el Reino Unido que forma parte de la Colaboración Internacional del Glaciar Thwaites. El proyecto está estudiando cómo los procesos atmosféricos y oceánicos influyen en el comportamiento de las plataformas de hielo Thwaites y Dotson, plataformas de hielo vecinas que se comportan de manera diferente. La profesora de la Universidad de East Anglia Karen Heywood, que participó en el estudio, agregó en un comunicado: "Estas plataformas de hielo ya están flotando en el mar, por lo que su derretimiento no afecta directamente al nivel del mar. Sin embargo, en última instancia, el derretimiento de las plataformas de hielo causa el derretimiento de las plataformas de hielo. "Los glaciares en tierra más arriba fluirán más rápido y se desestabilizarán, lo que sí conduce al aumento del nivel del mar, por lo que estas nuevas observaciones ayudarán a la comunidad de modeladores de hielo a reducir las grandes incertidumbres sobre el nivel del mar futuro". Los científicos ahora se dan cuenta de que queda una gran cantidad de procesos por descubrir en futuras misiones de investigación bajo los glaciares. "El mapeo nos ha proporcionado nuevos datos que debemos analizar más de cerca. Está claro que muchas suposiciones anteriores sobre el derretimiento de las superficies inferiores de los glaciares son insuficientes. Los modelos actuales no pueden explicar los patrones complejos que vemos. Pero con este método, tenemos una mejor oportunidad de encontrar las respuestas", dijo Wahlin.

Compartir nota: Guardar Nuevo