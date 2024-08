Maduro, tras el reconocimiento de Washington a González: "EEUU debe sacar sus narices de Venezuela"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha instado a Estados Unidos a "sacar sus narices de Venezuela" después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, haya anunciado que Washington reconoce al candidato opositor, Edmundo González, como el ganador de las elecciones, considerando que los resultados publicados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) no tienen "credibilidad". "Ahora sale EEUU a decir que Venezuela tiene otro presidente. EEUU debe sacar sus narices de Venezuela, porque es el pueblo soberano el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que decide", ha declarado durante una conferencia de prensa en la que ha criticado que Washington diga que tiene las actas: "¿Ahora ellos son el CNE? La demonia fascista es el CNE". Maduro ha considerado que se trata de "una contradicción horrorosa", recordando que el CNE "sufrió un ataque brutal". Además, ha aseverado que el grupo Anonymous ha reconocido su responsabilidad en los ataques sufridos. El mandatario venezolano ha explicado que por esta razón --que considera que tuvo el objetivo de evitar la publicación oficial de los resultados de las elecciones-- presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo. Tras la presentación, ya aceptada, explicó que el fin es que la Justicia venezolana "se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral", el "intento de golpe de Estado" y que "aclare todo lo que haya que aclarar". Minutos antes, Maduro había revelado en sus redes sociales el acuerdo asumido con Estados Unidos en Qatar, pidiendo a la Casa Blanca retomar el diálogo: "Siempre he dialogado, si el Gobierno de EEUU está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a Venezuela podemos retomar el diálogo", ha indicado. Blinken confirmó que el Gobierno estadounidense reconoce al opositor Edmundo González como el ganador de las elecciones de Venezuela, debido a que hay "abrumadora evidencia" que lo corrobora, mientras que ha afirmado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "no tiene pruebas" que respalden su victoria. El jefe de la diplomacia estadounidense ha sostenido que "el procesamiento de los votos y el anuncio de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Maduro fueron profundamente defectuosos, lo que produjo un resultado anunciado que no representa la voluntad del pueblo venezolano". Por contra, ha destacado que la oposición "democrática" ha publicado más del 80 por ciento de las actas recibidas de los centros de votación: "Esas actas indican que González recibió la mayoría de los votos en estas elecciones por un margen insuperable". Además, ha hecho hincapié en que los observadores independientes han corroborado estas cifras, así como las encuestas a pie de urna. Venezuela celebró el domingo unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales públicos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González.

