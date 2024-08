La cantante Cardi B revela que está embarazada poco después de haberse divorciado

Nueva York, 2 ago (EFE).- La rapera estadounidense Cardi B ha anunciado que está de nuevo embarazada apenas unos días después de haberse hecho público su divorcio del cantante Offset.

La ganadora de un premio Grammy, de 31 años, reveló que espera un hijo en un mensaje en su perfil de Instagram. "Con cada final viene un nuevo comienzo", señala la cantante en el texto que acompaña con una fotografía en la que muestra su aparente embarazo.

El anuncio se produce apenas días después de que se conociera su divorcio y el mensaje parece confirmar que asume una nueva maternidad sin su pareja.

En el texto, la rapera se dirige posteriormente a su bebé: "Estoy tan agradecida de haber compartido este tiempo contigo, ¡me has traído más amor, más vida y, sobre todo, renovado mi poder!. Recordándome que puedo tenerlo todo!", insistió.

Y continuó: "¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! Te quiero mucho y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me has ayudado a conseguir, ¡de lo que me has empujado a hacer!.

La rapera, que ya tienes dos hijos, dijo que "es mucho más fácil aceptar los giros, las vueltas y las pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me habéis demostrado por qué merece la pena seguir adelante".

La revista The Hollywood Reporter (THR) había confirmado que Cardi B ya había solicitado el divorcio y fuentes cercanas a ambos dijeron a los medios Page Six y TMZ que la razón principal de la separación es que la pareja se había distanciado. Según estos medios, la rapera neoyorquina busca ahora lograr la custodia de sus hijos.