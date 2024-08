Jordania y Kuwait no permitirán el uso de su territorio ni de su espacio aéreo para realizar ataques

Los Gobiernos de Jordania y Kuwait han asegurado este jueves que no permitirán el uso de su territorio ni de su espacio aéreo para realizar ataques contra otros países de la región, en referencia a la esperada respuesta de Irán contra Israel por supuestamente matar en Teherán al líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, y a un posible contraataque israelí. "Si se produce una escalada, nuestra primera prioridad es proteger Jordania y la seguridad de los jordanos. Nos opondremos a cualquiera que quiera violar nuestro espacio aéreo. Jordania no será un campo de batalla. Nos exponemos a muchas consecuencias y repercusiones", ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi, según recoge el diario jordano 'Addustour'. Tras ello, ha manifestado que Israel debe asumir su responsabilidad, y ha asegurado que "no puede seguir matando y asesinando y poner en peligro el futuro de la región". En ese sentido, ha explicado que Hamás es una "idea" que no puede ser eliminada, por lo que ha subrayado la necesidad de ofrecer una alternativa a los palestinos para que "sepan que tienen un futuro en lugar del miedo que viven" con los actuales ataques en la Franja de Gaza y las operaciones en Cisjordania. Cabe destacar que Safadi ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el ministro de Exteriores en funciones de Irán, Alí Bagheri, en la que han hablado sobre la "peligrosa escalada en la región", así como sobre "las formas de reducirla y proteger a la región de las desastrosas consecuencias" de un conflicto a gran escala. De igual forma, el jefe de la diplomacia jordana ha pedido detener la agresión contra Gaza y ha condenado el asesinato de Haniye por suponer "un crimen de escalada" y una "violación del Derecho Internacional". Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, Hamad al Saqer, ha aseverado que el país "nunca será usado como plataforma" para atacar a otros países de la región y que no permitirá el uso de su espacio terrestre y aéreo para llevar a cabo operaciones militares, según la agencia de noticias KUNA.

Compartir nota: Guardar Nuevo