Irene Montero defiende la participación de la boxeadora argelina Imane Khelif en los JJOO: "La transfobia mata"

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la participación de la boxeadora argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ha avisado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que "la transfobia mata". Irene Montero se posicionaba así a través de su perfil en X, después de que la dirigente del PP se haya mostrado contraria a la presencia de la deportista en la competición femenina. Deportistas como la extenista Martina Navratilova o la nadadora Sharron Davies, junto a las organizaciones del Consorcio Internacional del Deporte Femenino y otras asociaciones se han dirigido por carta al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para que no permita que Imane Khelif y Lin Yu-ting puedan competir en las pruebas de boxeo femenino de los Juegos Olímpicos. Ante la polémica suscitada, la presidenta madrileña ha afirmado que "la abolición de la mujer es injusta y perversa". Así se expresaba Díaz Ayuso en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, en el que recogía otra publicación de Martina Navratilova tachando de "deplorable" que la boxeadora italiana Angela Carini abandonara su combate olímpico contra la argelina Imane Khelif después de 46 segundos porque los eran demasiado fuertes. "Mira Isabel Díaz Ayuso, la transfobia mata. También la tuya. Y para sorpresa de nadie resulta que además de tránsfobas, difunden bulos. Porque lo suyo no es libertad, es odio", ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid la exministra Irene Montero. La antigua titular de la cartera de Igualdad ha compartido el vídeo de un usuario de la red social en el que explica que "Imane Khelif no es trans, pero lo que hay detrás de todo esto sí es transfobia, misoginia y racismo". Ayuso también ha compartido otro comentario de la periodista Paloma Del Río. "Si tus cromosomas son XX, eres mujer. Si tus cromosomas son XY, eres hombre. El deporte, para ser justo, históricamente segrega por peso y por sexo. Si tus cromosomas son XY no debes/puedes competir con personas de cromosomas XX", escribió la histórica periodista deportiva.

Compartir nota: Guardar Nuevo