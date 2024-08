García (PPN) espera que "impere la voluntad popular" en Venezuela y critica la "connivencia" del Gobierno con Maduro

El presidente del PP de Navarra, Javier García, ha esperado que "que se haga justicia, que impere la voluntad popular y que dejen de cometerse vulneraciones de derechos humanos" en Venezuela y ha criticado la "connivencia" del Gobierno de España con "la dictadura" de Nicolás Maduro. García se ha reunido este viernes con un grupo de empresarios venezolanos afincados en la Comunidad foral "que le han pedido continuar alzando la voz por todo lo que está sucediendo en Venezuela", destaca la formación en un comunicado. "La actitud de Maduro con la oposición y la ciudadanía venezolana está siendo dramática. Es una vergüenza la connivencia del Gobierno de España y del expresidente Zapatero blanqueando la dictadura del presidente chavista al negarse a reconocer la victoria de Edmundo González", ha censurado el dirigente 'popular'. "Nos hemos reunido con algunos miembros de esa diáspora venezolana en Navarra, gente trabajadora que lleva muchos años en nuestra Comunidad y que vinieron a ganarse la vida honradamente mientras en su país de origen sus familiares y amigos siguen a merced de un régimen totalitario contrario a la pluralidad y a la libertad", ha lamentado. García señala que "los venezolanos que viven en Navarra se quejan del manejo tendencioso que hacen la televisión pública española y algunos medios de comunicación de lo que está pasando en Venezuela. Subrayan que no se puede explicar esto en clave izquierda/derecha sino como democracia y justicia frente a represión e intimidación". "El Partido Popular siempre estará con el pueblo venezolano que ha votado en las urnas un cambio de gobierno y que ha pedido acabar de una vez por todas con el régimen que inició Chávez y continuó Maduro, a quien reclamamos el cese de la represión desencadenada por las protestas pacíficas contra el fraude electoral cometido, especialmente las detenciones arbitrarias, la intimidación a ciudadanos y el asedio a representaciones diplomáticas", ha reivindicado. Asimismo, ha recordado el grupo del PP en el Congreso "ha registrado una PNL pidiendo al Gobierno de España que condene el trato recibido por parte del régimen venezolano a los representantes extranjeros expulsados y a los diputados del PP que viajaron hasta Caracas para desempeñar funciones de acompañamiento electoral". Javier García ha afirmado que "estas elecciones han servido para que el pueblo venezolano despierte y se percate de la manera grotesca de cruzar líneas rojas que ha tenido su gobierno en los últimos años al encarcelar a disidentes, periodistas e incluso a jóvenes menores de edad. Nos han contado que ya son 74 los menores presos, entre ellos una niña de 13 años a la que el Gobierno de Maduro acusa de terrorismo". "Por eso no entendemos esa solidaridad automática de los medios y los partidos del Gobierno de España con todo gobierno extranjero que se diga de izquierdas sin pararse a analizar sus acciones", ha criticado. "Esperamos que esta llama de esperanza que ha prendido en Venezuela no se apague y que se haga justicia, que impere la voluntad popular y que dejen de cometerse vulneraciones de derechos humanos y pueda cesar el éxodo masivo de venezolanos que huyen a otros países en busca de seguridad y oportunidades básicas", ha concluido.

