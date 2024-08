Susanna Griso asegura que Paloma Cuevas y Luis Miguel están en un gran momento: "Se les nota la felicidad"

Susanna Griso sorprendió a todos con su presencia en el concierto de Luis Miguel en Marbella, evento al que asistió como invitada especial de Paloma Cuevas. En unas declaraciones para el equipo de Europa Press, la presentadora confirmó su estrecha relación con la modelo y no se cortó a la hora de dar detalles sobre el estado de ánimo de la socialité y su pareja. "Sí, sí, vengo invitada por Paloma", reveló sin poder ocultar su entusiasmo por la ocasión. La periodista añadió que tanto Paloma como Luis Miguel parecen estar disfrutando de un momento de felicidad: "Está feliz, yo creo que están felices los dos. Se le nota la felicidad en la cara". Cambiando de tema, Susanna también habló sobre el reciente incidente que ha protagonizado Carmen Lomana al hacer un corte de mangas a los periodistas durante un evento. "¿De verdad? Qué raro, en ella, ¿no? Me sorprende, pero no tengo más datos. No sé, vamos a reservarnos la opinión", expresó la presentadora, manifestando su sorpresa pero manteniéndose cauta ante la falta de información.

Compartir nota: Guardar Nuevo