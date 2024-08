Nasralá asegura que Hezbolá entra en "una nueva fase" contra Israel tras la muerte de Haniye

El líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha advertido de que su grupo ha entrado en "una nueva fase" en su enfrentamiento contra Israel tras la muerte del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, a comienzos de semana en Irán en un ataque atribuido al Ejército israelí, que sin embargo aún no se ha manifestado al respecto. Asimismo, Nasralá se ha referido a la muerte de su asesor y principal comandante militar Fuad Shukr. Israel había afirmado a comienzos de semana que había logrado neutralizarle, si bien no fue hasta el miércoles que la milicia libanesa confirmó su muerte. Hasta entonces tan solo se había limitado a reconocer que había sufrido un ataque en el sur de Beirut. Nasralá ha reconocido que quizás en Israel "están contentos" por haber matado a Shukr y Haniye "en pocas horas", pero ha advertido con una contundente respuesta. "Ríete ahora, pero llorarás mucho. No sabes qué línea roja has cruzado", ha expresado el líder de Hezbolá, que asegura que Israel se enfrentará a la "ira y venganza" del grupo. "Hemos entrado en una nueva etapa. No dejaremos de luchar en los frentes de apoyo. El objetivo de (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu es que Hamás le diga: ven, aquí están los rehenes y lar armas. Eso no sucederá", ha manifestado Nasralá en un discurso recogido por 'L'Orient Le Jour' en el que insiste en "presionar" a Israel para que cese su ofensiva sobre Gaza. "Ayer y hoy pedí calma a nuestros hermanos en el sur de Líbano. Reanudaremos mañana por la mañana, nos hemos reorganizado para retomar el frente de apoyo. La resistencia solo puede que responder (a los ataques de Israel), eso es evidente. El enemigo y quienes lo apoyan deben esperar nuestra respuesta, que ciertamente llegará", ha aseverado. Las autoridades de Israel asueguraron el pasado martes haber llevado a cabo un ataque contra el sur de Beirut en el que había logrado acabar con el citado Shukr, si bien desde Hezbolá no había confirmado aún la noticia. Horas después, ya de madrugada, un ataque en la capital de Irán, Teherán, se cobró la vida de Haniye. Aunque Hamás y sus socios apuntan directamente a Israel, las autoridades del país todavía no se han pronunciado al respecto.

