Marieta y Suso Álvarez confirman su relación: La pareja, inseparable, fue pillada momentos antes del anuncio oficial

Marieta y Suso Álvarez han confirmado en Instagram que han iniciado una relación. La exparticipante de Supervivientes aseguró que ya se consideran "una familia" tras posar de manera romántica junto a su perro Lobo en una serie de fotos donde incluso se dan un beso: "Era un secreto a voces… Al final mi pico y pala funcionó. Os presento a mi familia. (A Lobo y a Suso le gusta por igual hacerse fotos… nada, pero aquí manda la leona). Os quiero". Tras salir de Honduras, la influencer acudió a ‘Así es la vida’, donde trabaja el colaborador de televisión, para comentar que no tendría nada con su compañero de la isla Rubén Torres. "Suso me parece muy guapo", señaló ella, mientras él respondió: "Marieta ha hecho un pedazo de concurso, entró más tarde, lo tuvo más difícil y aun así estuvo a la altura de los mejores". Desde entonces, la relación ha ido fortaleciéndose en el plató de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Horas antes de anunciar su romance en redes sociales, la pareja fue pillada por el equipo de Europa Press yendo juntos a cenar, demostrando que ya son inseparables. "Nos vamos a cenar, tío, que no hemos cenado", bromeó él. "Yo tengo ganas de carne, no sé, pollo, lo que me den, ¿no? Pero no hemos cenado nada, tío". Desde el coche, Marieta comentó: "Yo soy vegetariana". La noticia de su relación ha causado un gran revuelo en redes sociales y entre sus seguidores, que han celebrado la unión de la pareja. La confirmación de su romance pone fin a semanas de especulaciones y deja claro que ambos están listos para compartir su vida juntos.

Compartir nota: Guardar Nuevo