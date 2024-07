Miles de especies amenazadas por la minería para la energía limpia

Un total de 4.642 especies de vertebrados están amenazadas por la extracción de minerales en todo el mundo a través de las minas, la explotación de canteras y la perforación de pozos de petróleo y gas. La actividad minera coincide con los puntos críticos de biodiversidad más valiosos del mundo, que contienen una hiperdiversidad de especies y hábitats únicos que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. El mayor riesgo para las especies proviene de la minería de materiales fundamentales para nuestra transición a la energía limpia, como el litio y el cobalto, ambos componentes esenciales de los paneles solares, las turbinas eólicas y los automóviles eléctricos. La extracción de piedra caliza, que se requiere en enormes cantidades para el cemento como material de construcción, también está poniendo en peligro a muchas especies. La amenaza a la naturaleza no se limita a las ubicaciones físicas de las minas: las especies que viven a grandes distancias también pueden verse afectadas, por ejemplo, por los cursos de agua contaminados o la deforestación para nuevos caminos de acceso e infraestructura. Los investigadores dicen que los gobiernos y la industria minera deberían centrarse en reducir la contaminación impulsada por la minería como una "victoria fácil" para reducir la pérdida de biodiversidad asociada con la extracción de minerales. Se trata de la evaluación global más completa de la amenaza que supone la extracción de minerales para la biodiversidad jamás realizada. Los resultados se publican en la revista Current Biology. SE EXTRAEN EN ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD "Simplemente no podremos proporcionar la energía limpia que necesitamos para reducir nuestro impacto climático sin extraer los materiales que necesitamos, y eso crea un problema porque estamos extrayendo en lugares que suelen tener niveles muy altos de biodiversidad", dijo en un comunicado el profesor David Edwards, del Departamento de Ciencias Vegetales y del Instituto de Investigación de Conservación de la Universidad de Cambridge, autor principal del informe. Añadió: "Muchas especies, en particular los peces, están en peligro debido a la contaminación causada por la minería. Sería fácil trabajar para reducir esta contaminación del agua dulce para que podamos seguir obteniendo los productos que necesitamos para la transición a la energía limpia, pero de una manera que no provoque tanta pérdida de biodiversidad". De todas las especies de vertebrados, los peces corren un riesgo especialmente alto debido a la minería (2.053 especies), seguidos de los reptiles, los anfibios, las aves y los mamíferos. El nivel de amenaza parece estar vinculado al lugar donde vive una especie en particular y a su estilo de vida: las especies que utilizan hábitats de agua dulce y las especies con áreas de distribución pequeñas corren un riesgo especial. "La necesidad de piedra caliza como componente central de la actividad de construcción también plantea un riesgo real para la vida silvestre. Muchas especies tienen un lugar de residencia muy restringido porque están especializadas para vivir en piedra caliza. Una mina de cemento puede literalmente arrasar una ladera entera, y con ella los hogares de estas especies", dijo Ieuan Lamb de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Sheffield, primer autor del informe. El geco de dedos doblados, por ejemplo, está amenazado por la explotación de piedra caliza en Malasia: solo existe en una única cadena montañosa que la actividad minera planeada destruirá por completo. Para obtener sus resultados, los investigadores utilizaron datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para ver qué especies de vertebrados están amenazadas por la minería. Al mapear las ubicaciones de estas especies, pudieron investigar los tipos de minería que ponen a las especies en riesgo y ver dónde los riesgos son particularmente altos. Los investigadores descubrieron que las especies catalogadas como "vulnerables, en peligro o en peligro crítico" se ven más amenazadas por la extracción de minerales que las especies de menor preocupación. Los cursos de agua pueden verse afectados de muchas maneras, y la contaminación del agua puede afectar a cientos de miles de kilómetros cuadrados de ríos y llanuras aluviales. La extracción de arena como material de construcción, por ejemplo, altera los patrones de flujo de agua en ríos y humedales, lo que hace que aves como la rayadora india sean más accesibles a los depredadores. La extracción de minerales amenaza a las poblaciones de especies de vertebrados en los trópicos, con puntos críticos en los Andes, la costa occidental y central de África y el sudeste asiático, que coinciden con una alta densidad de minas. Por ejemplo, la extracción artesanal de oro aluvial en pequeña escala en Ghana amenaza importantes áreas de aves a través de la contaminación ambiental por mercurio. La demanda mundial de minerales metálicos, combustibles fósiles y materiales de construcción está creciendo drásticamente, y la industria de extracción se está expandiendo rápidamente para satisfacer esta demanda. En 2022, los ingresos de la industria en su conjunto se estimaron en 943 mil millones de dólares estadounidenses. La biodiversidad sustenta la protección de las reservas mundiales de carbono, que ayudan a mitigar el cambio climático. El estudio se centró únicamente en las especies de vertebrados, pero los investigadores afirman que es probable que la minería también suponga un riesgo sustancial para las plantas y los invertebrados.

