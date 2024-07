Irán asegura que "la ocupación terrorista se arrepentirá" del asesinato de Haniye

Las principales autoridades de Irán han condenado este miércoles el asesinato del hasta ahora líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, cuando se encontraba de visita en el país tras asistir en la víspera a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masud Pezeshkian. Los socios de la milicia palestina atribuyen el ataque a Israel, que aún no se ha manifestado. Así, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ha acusado al "criminal y terrorista régimen sionista" de haber matado a Haniye. "Nos entristece, pero también prepara el terreno para un duro castigo", ha manifestado Jamenei en una misiva recogida por la agencia iraní de noticias ISNA. "El mártir Haniye dedicó su preciosa vida durante muchos años en el campo de la lucha honorable y estaba listo para el martirio, de esta manera había sacrificado a sus hijos y su pueblo (...) pero consideramos que es nuestro deber vengar su sangre", ha añadido. Por su parte, el presidente Masud Pezeshkian ha asegurado que "la ocupación terrorista se arrepentirá" del "cobarde asesinato" del ahora exlíder del Hamás y ha mostrado su compromiso a "defender la integridad territorial y la dignidad" del país. Pezeshkian ha indicado que Irán "está hoy de luto por el martirio del valiente líder de la Resistencia Palestina: ayer levanté su mano victoriosa y hoy me toca llevar su ataúd sobre mis hombros". "El vínculo entre las dos orgullosas naciones de Irán y Palestina será más fuerte que antes, y el camino de resistencia y defensa de los oprimidos se seguirá con más fuerza que nunca", ha aseverado en un comunicado. En este sentido, ha hecho hincapié en que Teherán defenderá su integridad y "su honor", y "hará que los ocupantes terroristas se arrepientan" de sus acciones. Previamente, las autoridades iraníes han sostenido que el ataque no quedará sin respuesta. El Gobierno iraní ha decretado tres días de luto por este "acto bárbaro" perpetrado por "la secta sionista criminal y usurpadora". En la misma línea se ha expresado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Naser Kanani, que ha lamentado la muerte de Haniye y ha trasladado sus condolencias a la "orgullosa nación palestina". "Es un acto despreciable y habrá una respuesta", ha aseverado antes de explicar que la investigación sobre lo sucedido sigue en curso. En este sentido, ha alabado el trabajo y la dedicación de Haniye, un "luchador contra el régimen usurpador sionista" que ha buscado la "liberación de la oprimida nación palestina". "Su martirio fortalecerá el vínculo profundo e inquebrantable entre la República Islámica de Irán y la querida Palestina y la resistencia", ha manifestado, según informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias IRNA. La Guardia Revolucionaria Islámica también ha condenado el "acto terrorista del cobarde y criminal régimen sionista", al que acusa de violar las normas internacionales y haber atacado Teherán en un intento por "encubrir sus vergonzosos fracasos en la guerra de nueve meses en Gaza. "Sin lugar a duda, este crimen del régimen sionista recibirá una dura y dolorosa respuesta por parte del poderoso y enorme frente de resistencia, especialmente del Irán islámico", han remachado los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado recogido por agencias locales. Fuentes cercanas al asunto han indicado que el ataque, perpetrado sobre las 2.00 de la madrugada (hora local) se habría llevado a cabo con un misil guiado lanzado desde fuera del país. Lo ocurrido ha recibido rápidamente la condena de los socios de Hamás y países contrarios a Israel, a quien acusan del ataque.

