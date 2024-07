Borrell dice que la UE no reconocerá el resultado de Venezuela hasta que sea verificado

Ho Chi Minh (Vietnam), 31 jul (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este miércoles en Hanói que la UE no puede reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y "verificado de manera independiente".

"El Consejo Nacional Electoral (CNE) solo ha presentado el resultado correspondiente al 80 % del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación", dijo Borrell, de visita en Vietnam.

"Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos", añadió durante una rueda de prensa en la capital vietnamita.

Borrell pidió a las autoridades de Venezuela que garanticen "la integridad y la transparencia del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales" y recalcó que los datos ofrecidos por la oposición son "radicalmente diferentes" de los anunciados por el CNE.

"La Unión Europea exhorta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", subrayó.

El jefe de la diplomacia europea recordó que "la UE ha defendido siempre que la vía para salir de esta crisis es la vía electoral y esa sigue siendo la solución" y apeló a que "las manifestaciones y protestas sean pacíficas".

"Las fuerzas de seguridad deben garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión", dijo. EFE

esj/pav/ah

(vídeo)