Previa del Argentina - España

La selección española femenina de hockey sobre hierba afrontará este miércoles (10.00 horas) su partido de mayor exigencia en el torneo de los Juegos Olímpicos de París ya que se medirá a una de las grandes favoritas al podio como es Argentina. Las 'RedSticks' se preparan para un choque de nivel ante las 'Leonas', uno de los mejores combinados del panorama internacional, número dos del ranking mundial y actual subcampeona olímpica y del mundo, frente a la que espera mostrarse lo más competitiva posible y recuperada en lo físico. El combinado que entrena Carlos García Cuenca viene de un martes de descanso tras jugar en 48 horas dos exigentes choques ante Gran Bretaña, con victoria muy valiosa (2-1), y ante los Estados Unidos, un rival teóricamente más asequible y frente al que sumó un agridulce empate que le impidió estar ya acariciando los cuartos de final. Ahora, España tratará de sumar algo ante Argentina para compensar ese último resultado ante las estadounidenses, aunque el combinado sudamericano no es de los que mejor se le han dado excesivamente bien en los últimos años y acumulan seis derrotas seguidas, entre ellas el 3-0 de los pasados Juegos de Tokio y el 4-1 del Mundial celebrado en Terrassa (Barcelona) en 2022. "Siendo realistas es un partido muy difícil, en el que tienes que hacer las cosas muy bien para poder ganarlo. A mí Argentina me gusta mucho y es candidata a lo máximo, es un conjunto muy completo, con mucha velocidad y verticalidad, sobre todo por banda derecha. Tienen muy buen penalti también, aunque nosotras eso lo igualamos con nuestra portera", detalló García Cuenca en declaraciones facilitadas por la RFEH. Para tener opciones de poner fin a la mala racha y poder aspirar a la victoria, las 'Red Sticks' tendrán sobre todo que aprovechar las opciones que tengan y ser más eficaces que ante los Estados Unidos, donde no acertaron ninguno de los 13 'penalti corner' de los que gozaron. Las argentinas acumulan 4/14 entre sus victorias ante las americanas (4-1) y Sudáfrica (4-2). FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. ARGENTINA: Cosentino (P), Toccalino, Gorzelany, Alonso, Granatto, Sánchez Moccia, Cairo, Castellaro Morello, Trinchinetti, Jankunas, Díaz de Armas, Raposo, Albertario, Sauze Valdez, Casas y Campoy. ESPAÑA: Clara Pérez (P), Amundson, Giné, Álvarez, Segú, López, Beatriz Pérez, García, L.Barrios, S.Barrios, Iglesias, Blanca Pérez, Torres-Quevedo, Riera, Strappato y Jiménez. --ESTADIO: Yves-du-Manoir. --HORA: 10.00.

