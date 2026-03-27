LaLiga logra el tercer puesto en los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte

El análisis de 327 futbolistas durante cinco temporadas evidenció que, tras recibir el alta médica por lesiones musculares, muchos jugadores mostraron dificultades para ejecutar acciones de alta intensidad, como esprints y carreras a máxima velocidad. Según publicó LaLiga, los indicadores tradicionales para evaluar el rendimiento no reflejan estas limitaciones, lo que llevó a subrayar la importancia de desarrollar parámetros de medición más precisos para valorar la verdadera recuperación de los deportistas.

De acuerdo con LaLiga, este trabajo, realizado en conjunto con la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Miguel Hernández, obtuvo el tercer puesto en los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte. La investigación se enfocó en cómo evoluciona el rendimiento de los futbolistas profesionales luego de sufrir lesiones, con una atención especial en los isquiotibiales, considerados una de las lesiones más habituales en el fútbol de élite. El medio detalló que el estudio fue impulsado desde el área de Football Intelligence & Performance de LaLiga, y contó con la participación de clubes como el Real Betis, el FC Barcelona y el Villarreal CF.

El objetivo central de esta iniciativa consistió en examinar el retorno competitivo de los jugadores, no solo evaluando su disponibilidad para participar en los partidos una vez recibieron el alta, sino también investigando cómo afectan las lesiones musculares a su desempeño en acciones de alta exigencia física. Según reportó LaLiga, uno de los grandes desafíos ha sido identificar si existen secuelas no detectadas con las métricas de seguimiento comunes que utilizan los cuerpos técnicos para medir el rendimiento posterior a una lesión.

Los hallazgos del estudio, según consignó LaLiga, sugieren que puede existir un desfase entre la recuperación médica y la plena recuperación funcional del futbolista, especialmente al analizar movimientos explosivos fundamentales en la competición. Esta conclusión alentó a expertos y clubes a avanzar en la integración de nuevos modelos de análisis y métricas que permitan mejorar la prevención y el abordaje de las lesiones musculares dentro del fútbol profesional.

La investigación fue liderada por los especialistas Víctor Moreno, de la Universidad Miguel Hernández, y Juan Del Coso, de la Universidad Rey Juan Carlos. El trabajo incluyó el apoyo de clubes que aportaron datos y experiencia práctica, fortaleciendo el alcance y la aplicabilidad de los resultados, según detalló el medio.

Ricardo Resta, director de Football Intelligence & Performance de LaLiga, afirmó que la incorporación de los hallazgos científicos al análisis de datos transforma la información recabada durante los partidos en una herramienta útil para entrenadores y cuerpos médicos. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por LaLiga, el propósito es proteger la salud de los jugadores y garantizar una mejor gestión del retorno competitivo tras una lesión.

Actualmente, el departamento que dirige Resta ofrece a los 42 clubes profesionales herramientas avanzadas de análisis a través de la plataforma Sportian Performance, que combina recursos de tracking, métricas físicas y tácticas, y vídeos en tiempo real. Previamente conocido como Mediacoach, este sistema busca mejorar la toma de decisiones con base en datos integrados y análisis aplicado, de acuerdo a la información publicada por LaLiga.

Los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte, organizados por la Universidad de Oviedo y la Fundación Cajastur, llevan más de veinte años reconociendo aportes destacados que vinculan la ciencia con la práctica deportiva. Según informó LaLiga, este certamen impulsa la transferencia de conocimiento entre investigadores, entrenadores y profesionales del deporte, favoreciendo la aplicación de descubrimientos científicos al desempeño y la salud de los atletas de alto nivel.

El trabajo premiado de LaLiga y las instituciones académicas colaboradoras enfatiza la relevancia de ampliar los sistemas de evaluación actuales para garantizar que la reincorporación de los futbolistas a la competición ocurra en condiciones óptimas. La mejora en la recogida y el análisis de datos sobre el rendimiento deportivo tras una lesión representa una prioridad para el departamento de Football Intelligence & Performance, alineada con el objetivo de maximizar tanto la protección de los jugadores como la eficacia competitiva en el fútbol profesional, según la información recogida por LaLiga.