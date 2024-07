Page y Lambán cargan contra el preacuerdo con ERC y varias 'baronías' del PSOE guardan cautela hasta saber más detalles

Los 'barones' territoriales de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente, han sido los dos dirigentes socialistas que más han criticado y han arremetido públicamente contra el preacuerdo sobre financiación entre ERC y PSC que supondría que Cataluña salga del régimen común, mientras que varias federaciones autonómicas del PSOE se han mostrado cautos a la espera de conocer más detalles de este pacto para que la región catalana recaude el cien por cien de los impuestos. Así se han ido pronunciado diferentes dirigentes socialistas después de que ERC anunciara este lunes un preacuerdo para investir al candidato del PSC, Salvador Illa, que supondría, entre otras cosas, que Cataluña salga del régimen común y comience a recaudar y gestionar el cien por cien de los impuestos. El primero en mostrar su rechazo frontal a este preacuerdo ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que puso un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que además critica que los socialistas no salieran a dar su versión y explicar los detalles. En su mensaje, Page se mostró "perplejo" de que, tras este preacuerdo, haya un "silencio atronador" por parte del PSOE ante lo que considera un "grave atentado a la igualdad". "O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles", añade. En parecidos términos se ha expresado el expresidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, que ha tachado de "inadmisible" el preacuerdo porque, a su juicio, va a suponer "una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles". "El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa", ha alertado. EL RESTO OPTAN POR LA PRUDENCIA Sobre este preacuerdo también se han ido pronunciando otras 'baronías' autonómicas del PSOE, aunque han optado por la cautela y la prudencia hasta conocer más detalles y la versión socialista deste preacuerdo. Desde el Gobierno socialista de Asturias, la vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, ha eludido comentar este pacto para investir a Salvador Illa hasta conocer los términos exactos para poder hacer una valoración "más precisa". Mientras, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha advertido que este preacuerdo de ERC y PSC en Cataluña no puede quebrar el principio de solidaridad porque ello supondría "fallar al conjunto de los españoles" y, por tanto, se posicionaría "radicalmente en contra". Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha invitado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que también soliciten la gestión de los servicios y las competencias que están en el Estatuto con la idea de que igualarse "siempre por arriba", a la vez que ha pedido al Estado garantizar la solidaridad. Y la diputada del PSOE balear en el Congreso, Milena Herrera, ha preferido ser "prudente" y no pronunciarse sobre el acuerdo que se ha alcanzado en las últimas horas entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana debido a que, ha dicho, esperará a que "se conozcan los detalles". PRESIDENTES DEL PP ANUNCIAN MEDIDAS LEGALES En contraposición, los presidentes autonómicos del PP han cargado duramente contra este preacuerdo, adelantando incluso su intención de acudir a los tribunales. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que si se confirma la opción del concierto para Cataluña, que "afecta a todos", su comunidad va a utilizar "todas las herramientas" que estén a su disposición, tanto jurídicas, institucionales como políticas. Mientras, su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que irá a los tribunales" en una "batalla judicial sin precedentes" si se confirma el acuerdo entre ERC y el PSOE, que supone "un robo a Castilla y León y a España". El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha advertido de que "responderá" ante la "amenaza" de una independencia fiscal para Cataluña, que el Gobierno autonómico aprecia inconstitucional. A su vez, el presiente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha avanzado que dará "todos los pasos hacia adelante" para defenderse del que ha calificado de "golpe de estado fiscal". "La solidaridad está a punto de morir en España gracias al PSOE y esto no lo vamos a tolerar", ha aseverado. En la misma línea, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha denunciado que este principio de acuerdo supone un ataque directo al "corazón del Estado". Y el titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha manifestado también su rechazo y ha proclamado que no va a permitir que se "rompa" el principio de igualdad entre territorios. Finalmente, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que la financiación "a la carta para Cataluña" es "ilegal", ya que "no cabe en la Constitución y rompe con el principio de solidaridad entre regiones".

