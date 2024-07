La oposición asegura que González obtuvo la victoria con el 73% de los votos: "Matemáticamente irreversible"

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha asegurado este lunes que el candidato presidencial Edmundo González ha obtenido la victoria de los comicios con el 73 por ciento de los votos (6,2 millones), lo que le convertiría en el presidente electo, si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro como el vencedor con el 51 por ciento de las papeletas. Machado, que ha agregado que según sus datos Maduro habría obtenido 2,7 millones de votos, ha explicado que han digitalizado las actas, --"las pruebas de la victoria de Venezuela"-- y las van a publicar en un portal web que cada elector podrá consultar. "La verdad que dijimos que íbamos a hacer valer, ya la está comprobando el mundo (...) La diferencia fue apabullante. La diferencia fue en todos los estados de Venezuela, en todos ganamos, ganaste", ha declarado durante una rueda de prensa en la que se ha dirigido a González. Por su parte, el aspirante presidencial ha hablado a sus simpatizantes "con la tranquilidad de la verdad": "Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano, que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Quiero agradecerle a la comunidad internacional por su solidaridad y apoyo a Venezuela en estos momentos. Nuestro triunfo es histórico", ha afirmado. González ha asegurado que su candidatura ha ganado "en lugares donde nunca habían ganado las fuerzas democráticas de este país" en los últimos 25 años. "Por su puesto, queremos que se respete a cada uno de los millones de venezolanos que salieron ayer a votar. Un pueblo que se hace respetar y vamos a luchar por nuestra libertad. Estimados amigos, entiendo (vuestra) indignación, pero nuestra respuesta desde los sectores democráticos es de calma y fe", ha señalado. Mientras que ha aseverado que el país "desea paz y reconocimiento de la voluntad y expresión de la gente", ha criticado el "anuncio prematuro" de las autoridades venezolanas respecto de los resultados de los comicios sin haber sido auditados. Así, ha considerado que "no son una muestra de un liderazgo responsable" y que la "obstrucción en la transmisión de actas son afectaciones graves en un proceso electoral". CONVOCATORIA A NIVEL NACIONAL Machado ha señalado que las manifestaciones que se están produciendo en diferentes partes del país son "expresiones de ciudadanos que se resisten" a que se les "robe el futuro, a que se desconozca la verdad". "Son expresiones espontáneas en zonas populares, son expresiones legítimas frente a un régimen ilegítimo", ha asegurado. En este sentido, ha convocado a sus simpatizantes a manifestarse este martes entre las 11.00 y las 12.00 horas (hora local) contra Maduro: "Queremos convocar a todos los venezolanos que ayer fuimos a votar por un cambio y que queremos que Venezuela sea libre y digna", ha dicho antes de indicar que el fin es "tener una Venezuela" de la que sentirse "profundamente orgullosos". Por último, ha aclarado que están convocando "enormes asambleas populares donde hay tanta gente multitudinaria" porque no pueden desanimarles "con amenazas de unos cuantos grupitos violentos" y ha asegurado que "el régimen quiere provocar violencia", pero que "para que haya guerra tiene que haber enemigos y en Venezuela no hay enemigos". El CNE anunció en la madrugada del lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había obtenido la reelección después de recibir 5,1 millones de votos, según el 80 por ciento del escrutinio. Por su parte, el candidato opositor, Edmundo González, ha quedado en segundo lugar con el 44 por ciento de los votos (4,4 millones de votos).

