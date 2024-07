Lucksic, uno de los mayores empresarios de América Latina, arremete contra el "fraude" electoral en Venezuela

El empresario Andrónico Luksic, ha calificado de "inaceptable" que la "dictadura venezolana" desconozca el resultado de las elecciones celebradas el pasado domingo y que intente prorrogar "con fraude" un régimen "que ha condenado a sus habitantes a la miseria, la violencia y la diáspora". "Inaceptable que la dictadura venezolana nuevamente desconozca la voluntad popular e intente prorrogar con fraude un régimen que ha condenado a sus habitantes a la miseria, la violencia y la diáspora", ha denunciado el propietario de una de las mayores fortunas de América Latina a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter). Así, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que no permita este "descarado desengaño". Las críticas de Luksic no han sido las únicas que han llegado desde el ámbito empresarial, sino que otros como Elon Musk o el fundador de Mercado Libre también se han sumado a las dudas sobre la jornada electoral en Venezuela. Además, varios líderes de centro y sur del continente americano han salido al paso de los resultados electorales en Venezuela, donde el recuento ha concecido la victoria al presidente Nicolás Maduro, y han expresado sus dudas por el recuento. Estos mismos datos apuntan a que el candidato opositor, Edmundo González, ha quedado en segundo lugar con el 44 por ciento de los votos (unos 4,4 millones de votos) tras una cita electoral que se ha saldado con una tasa de participación de entorno al 59 por ciento, muy por encima de anteriores procesos electorales. Una de las voces más críticas ha sido la del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien considera que los resultados en Venezuela "son difíciles de creer" y ha advertido de que su Gobierno no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable". Asimismo, Guatemala aboga por esperar a los análisis de las misiones de observación, mientras que Uruguay y República Dominicana han condenado lo que consideran como un proceso "viciado". No obstante, los principales aliados de Maduro en la región --países como Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia--, han defendido la reelección del mandatario venezolano y han hablado de una victoria "limpia" por su parte.

