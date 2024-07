El PNV exige que se hagan públicas todas las actas del escrutinio de las elecciones venezolanas "mesa por mesa"

El PNV ha exigido este lunes "total transparecencia" en el proceso de elecciones presidenciales en Venezuela y, para ello, ha reclamado que se hagan públicas todas las actas del escrutinio "mesa por mesa". Además, ha apelado al diálogo y a la negociación entre el Gobierno y la oposición para que "se refleje la realidad de los resultados electorales" de este pasado domingo y "dé lugar al inicio de una transición política en busca de la paz" y la "defensa de la democracia y del Estado de Derecho". En un comunicado, el EBB del PNV ha señalado que la jornada electoral de ayer transcurrió, en términos generales, "de una manera positiva y festiva, con una gran movilización a lo largo del país, al margen de diversos incidentes que también tuvieron lugar y que se denunciaron debidamente". Posteriormente, tal como ha indicado, el Consejo Nacional Electoral concluyó que la participación alcanzó el 59% y, con el 80% de las actas escrutadas, proclamó vencedor a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia. No obstante, ha remarcado que estos "han sido seriamente cuestionados, toda vez que a la oposición solo se le ha entregado un porcentaje mínimo de las actas". Ante este escenario, el EBB del PNV exige "total transparencia del proceso y que se hagan públicas todas las actas de escrutinio, mesa por mesa". "No reconoceremos ningún resultado que no resulte verificable. Quedamos a la espera de las conclusiones técnicas de las Delegaciones de observación provenientes de Naciones Unidas y de la Fundación Carter", ha añadido. También ha dicho que estarán pendientes y harán "el correspondiente seguimiento de las posiciones de la comunidad internacional, especialmente de la UE y de sus Estados miembros, de los países de América Latina y de Estados Unidos". La Ejecutiva del PNV ha instado, asimismo, "al Gobierno, a la oposición, a las Fuerzas Armadas y a la sociedad civil en Venezuela al sosiego y a una actitud cívica y responsable, que evite una escalada de tensión y de violencia con consecuencias imprevisibles y dolorosas y con repercusiones tanto en Venezuela como en los países de América Latina". "Apelamos a un diálogo y a una negociación política entre el Gobierno y la oposición que, en primera instancia, refleje la realidad de los resultados electorales de ayer y, a continuación, dé lugar al inicio de una transición política en busca de la paz, de la reconciliación, de la unidad, de la defensa de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, bajo la tutela y el acompañamiento de la comunidad internacional", ha añadido. CONVOCATORIA ANTICIPADA La dirección de la formación jeltzale ha realizado esta reflexión después de que este pasado domingo Venezuela celebrara unas nuevas elecciones presidenciales que, según ha recordado, fueron convocadas anticipadamente por el Consejo Nacional Electoral, ya que inicialmente estaban previstas para finales de 2024. De esta forma, ha apuntado que la fecha de los comicios ha coincidido con el final del mandato del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y con el inicio de los nombramientos de los nuevos equipos en las instituciones europeas. También ha subrayado que, previamente, el pasado 17 de octubre de 2023, el Gobierno Venezolano y la Plataforma Unitaria firmaron el Acuerdo de Barbados, "sobre la promoción de todos los derechos políticos y las garantías electorales para todas las candidaturas, en aras a la celebración de unas elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes". La Ejecutiva del PNV ha destacado que, "desde entonces, se han sucedido diversos hechos que han vulnerado una parte importante del Acuerdo de Barbados y han afectado negativamente a algunas de las candidaturas inscritas". "Ha habido inhabilitaciones personales, acciones contra partidos políticos, actos administrativos y sanciones, hechos intimidatorios y limitaciones que, todos ellos, constituyen un ejercicio contrario a la libre participación inherente a todo ejercicio electoral democrático", ha asegurado. En este sentido, ha expuesto cifras facilitadas por ACNUR, que reflejan que "más de siete millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años, y han sido acogidas mayormente por otros países de América del Sur, por Estados Unidos y también por España". "De las más de cinco millones de personas venezolanas con derecho a voto en el extranjero, apenas han podido ejercer su derecho a voto un número ínfimo de ellas, inferior al 2%, debido a la dificultad que entrañaba la actualización de los datos del Registro Electoral venezolano en el exterior, a la reducción de los plazos inicialmente previstos y a la insuficiencia de recursos para atender debidamente a todas las peticiones de voto recibidas", ha añadido. El PNV ha asegurado que observó "con suma preocupación, que el Gobierno de Venezuela retirara la invitación a la Unión Europea para observar las elecciones presidenciales". En este sentido, ha destacado la labor realizada por su eurodiputada, Izaskun Bilbao Barandica, en la misión de observación de la Unión Europea a Venezuela de 2021, y más recientemente, la semana pasada fue anulada la observación electoral a Venezuela prevista por el Senado por no contar con el beneplácito del Gobierno de Venezuela". En ella iba a participar el senador del PNV Luke Uribe-Etxebarria.

