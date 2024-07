Previa del España - Estados Unidos

La selección española femenina de hockey sobre hierba intentará poner pie y medio en los cuartos de final del torneo de los Juegos Olímpicos de París logrando su segunda victoria este lunes (13.15 horas) ante los Estados Unidos. El equipo que entrena Carlos García Cuenca debutó en la capital francesa del mejor modo posible, con una trabajada victoria por 2-1 ante Gran Bretaña, uno de sus rivales directos para quedar lo mejor posible en su grupo y que le permite llegar más animada a un segundo choque teóricamente más asequible que el del estreno. Las 'RedSticks' supieron tirar de eficacia y de resistencia ante las británicas, que no pudieron empatar pesar a gozar de gran cantidad de 'penalti corner', todos muy bien defendidos por las españolas, que tuvieron que hacer también un gran esfuerzo físico del que se tendrán que recuperar para este segundo duelo en Paris 2024 que prácticamente les aseguraría los cuartos salvo gran sorpresa. Su rival, en cambio, llega algo más descansado a este partido ya que jugó el sábado, con derrota clara por 4-1 ante Argentina. España no se mide a la actual decimotercera del ranking mundial desde el año 2022 cuando se vieron las caras en la Pro League, un doble enfrentamiento en el que hubo empate, con victoria estadounidense en los 'shoot outs', y triunfo de las españolas en el segundo por 3-2. "Es el partido más difícil, porque se supone que hay que ganarlo, pero va a ser muy complicado. Lleva jugando Pro League toda la temporada y eso se nota mucho porque tienen más ritmo que nosotras, aunque no más calidad. Son físicamente muy fuertes, pero si somos capaces de igualar la intensidad y el choque físico, por calidad nos lo deberíamos llevar. Para mí es el partido más trascendente porque ganando dos partidos las opciones de pasar a cuartos son altas, pero cuartas y nosotros queremos al menos estar entre las ocho primeras", advirtió Carlos García Cuenca en declaraciones facilitadas por la RFEH. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. ESPAÑA: Clara Pérez (P), Amundson, Giné, Álvarez, Segú, López, Beatriz Pérez, García, L.Barrios, S.Barrios, Iglesias, Blanca Pérez, Torres-Quevedo, Riera, Strappato y Jiménez. ESTADOS UNIDOS: Bing (P), Tamer, Sholder, Sessa, Rogers, B.Deberdine, E.Deberdine, Zimmer, Golini, Hoffman, Yeager, Crouse, Hammel, Gladieux, Lepage y Kisha. --ESTADIO: Yves-du -Manoir. --HORA: 13.15.

