(Crónica) Granollers-Carreño y Bucsa dan el primer paso del sueño olímpico en París

La pareja formada por Marcel Granollers y Pablo Carreño firmó una épica victoria este domingo en su debut en el torneo olímpico de Paris 2024, para avanzar como hizo también en el cuadro individual femenino Cristina Bucsa, mientras que Sara Sorribes, Jaume Munar y Pedro Martínez fallaron en sus respectivos encuentros. El estreno se hizo esperar por la aplazada jornada del sábado, por culpa de la lluvia, pero le supo a gloria a un Granollers y un Carreño, quien renunció al individual por una últimas molestias y se centró en el dobles, que remontaron de manera espectacular a los italianos Simone Bolelli y Andre Vavasso por 2-6, 7-6(5), 10-7. La reacción de los españoles se gestó en el segundo set, donde tuvieron que sudar hasta la muerte súbita tras desaprovechar la opción antes de forzar el desempate. Toda la emoción del dobles se multiplicó en el súper tie-break, donde el intercambio fue constante con una mínima renta para el catalán y el asturiano, bronce individual en Tokio, que se metieron en octavos de final. La otra alegría para el tenis español, sin contar con un Rafa Nadal que se llevó sus propios titulares con una trabajada victoria en individual, fue la de Bucsa, quien celebró su estreno en unos Juegos con triunfo sobre la croata Petra Martic, por 6-4 y 6-3. La cántabra también tuvo que esperar tras no poder jugar el sábado y tuvo más temple si cabe sobre la pista para aguantar la reacción de su rival después de ponerse con un favorable 5-1. La croata le devolvió los dos 'breaks' pero, al resto, Bucsa se llevó la manga. Con la confianza de su lado, la española remató su brillante estreno individual, que le cita ahora con la canadiense Leylah Fernandez, pendiente del dobles que jugará con Sorribes. SORRIBES PIERDE UNA BONITA BATALLA A la castellonense le queda eso y el dobles mixto con Granollers, después de sufrir este domingo una dolorosa derrota pese a tener contra las cuerdas a la checa Barbora Krejcikova, número 10 del mundo, en un agónico partido que se decidió en el 'tie-break' del tercer set (6-4, 0-6, (2)6-7), tras dos horas y 55 minutos de juego. Sorribes mostró su mejor nivel ante una de las favoritas y actual campeona de Wimbledon. Un partido en el que su sólido juego --sólo 15 errores no forzados en todo el encuentro-- desquició a la checa, que coleccionó hasta 60 de esos errores. Sin embargo, a partir del segundo set, Krejcikova encontró hasta 29 golpes ganadores, que acabaron decantando la balanza a su favor. Sorribes fue una roca desde el fondo de la pista de inicio y ambas se intercambiaron los 'breaks'. Los peloteos largos desesperaban a una Krejcikova errática que salió perdiendo de otro toma y daca con dos 'breaks' en contra más que dieron la manga inaugural a la española. Sin embargo, la checa afinó mucho más y se marcó un 6-0 intratable en el segundo set. La española se dejó llevar un poco pensando en el desempate y volvió al ataque nada más reanudarse el juego. La checa salvó dos bolas de 'break', también la castellonense después. Al final cayó la rotura para Krejcikov y para Sorribes y la muerte súbita, mucho más entera, sonrió a la checa. Por su parte, Pedro Martínez no pudo acompañar a Nadal y a Alcaraz —ya clasificados— frente a Andrea Vavassori. El italiano se quedó un disputado duelo por 6-4, 4-6, 6-4 y será el rival del favorito número seis, Casper Ruud. Del mismo modo, Munar, en su debut en unos Juegos, no tuvo opción ante el alemán Alexander Zverev, vigente campeón olímpico, en un duro 6-2, 6-2. El balear, que había ganado a su potente rival en Marruecos en 2019, estuvo lejos de sorprender al campeón en Tokyo 2020.

