Crónica del Angola - España: 26-21

La selección española femenina de balonmano se complicó de sobremanera su futuro en el torneo de los de Juegos Olímpicos de París después de encajar este domingo su segunda derrota al caer por 26-21 ante Angola, después de una muy mala segunda parte. Tras la clara derrota (18-29) ante Brasil del pasado jueves, las 'Guerreras' necesitaban ganar sí o sí al teórico rival más asequible del grupo para no quedarse al borde del abismo, pero tras una primera parte en la que dominó ajustadamente (14-15), se hundió en el segundo acto donde sólo pudo anotar seis goles para. Así, como sucediera en el estreno ante las brasileñas, encajaron su primera derrota oficial ante las angoleñas que dirige el exseleccionador Carlos Viver y que ya habían avisado de su peligro en el amistoso previo a esta cita y en su primer partido ante Países Bajos. Ahora, al equipo que entrena Ambros Martín sólo le queda no fallar más para tener opciones de meterse en los cuartos de final, aunque para ello tendrá que sacar todos los puntos posibles ante los tres rivales más potentes: la anfitriona Francia, Países Bajos y Hungría. España debía de mejorar sus prestaciones del debut y pareció corregir cosas, con las entradas de María Prieto y Paula Arcos en primera línea. El ataque español encontró esta vez bien a sus extremos y tuvo fluidez ofensiva, pero como el jueves le faltó contundencia defensiva y un mayor aporte de la portería. Las 'Guerreras' tardaron en ponerse por delante y un gol de Maitane Etxebarria puso un prometedor 6-8 con una Angola que cometía pérdida tras pérdida, pero se veía favorecida por, una vez más, la falta de puntería de las españolas, aunque esta vez sin tanto protagonismo de la guardameta rival. El equipo africano, pese a sus errores, tiraba de su fortaleza exterior para mantenerse dentro del partido y evitar que España se pudiese escapar. Los aciertos de Jennifer Gutiérrez y Carmen Campos lideraban el ataque nacional, pero al descanso la ventaja en el electrónico era escasa (14-15). Y el panorama empeoró tras el paso por vestuarios, que no sentó nada bien a las 'Guerreras', totalmente negadas en ataque. Casi diez minutos tardaron en hacer su primer gol en el segundo tiempo ante una Alberto que se entonaba en la portería y provocaba que el marcador se voltease a favor de las africanas. Angola volvió a entrar en un carrusel de pérdidas y eso dio esperanza a España para recuperar la iniciativa en el partido tras un gol de Shandy Barbosa (17-18). Quedaban todavía 20 minutos, pero ahí el combinado nacional entró en un 'agujero negro' donde sólo fue capaz de anotar dos goles y además sufrió la expulsión de Jennifer Gutiérrez. Una ineficacia que acabó pagando, pese a la mejoría de Merche Castellanos en la portería, y que le pone cuesta arriba estar entre las ocho mejores. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ANGOLA, 26 - ESPAÑA, 21 (14-15, al descanso). --EQUIPOS. ANGOLA: Alberto (P), E.Paulo (P), Nenganga (7, 1 de pen), Mario, Machado (6, 4 de pen), Rosario, H.Paulo (3), Santos (1), Kassoma (1), Quizelete (1), Fonseca (1), Gabriel, Pascoal (4) y Carlos 82). ESPAÑA: Wiggins (P), Castellanos (P), M.López (1), Campos (6, 4 de pen), Arderius (1), Gutiérrez (4), Etxeberria (2), L.González, Gassama, Prieto (2), Tchaptchet (1), Arcos (2) y Barbosa. --PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 3-2, 5-5, 6-8, 10-10, 11-13, 14-15 (descanso) 16-15, 17-18, 18-18, 20-19, 23-19 y 26-21. --ÁRBITRAS: A.Konjicanin y D.Konjincanis (BHE). Excluyeron a Paulo, Machado, Rosario y Pascoal, por Angola, y a Lara González (2) y Barbosa. Expulsaron por roja directa a Santos por Angola y a Gutiérrez por España. --PABELLÓN: Arena Paris Sud.

