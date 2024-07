Previa del España - China

La selección española femenina de baloncesto arranca este domingo (13.30) contra China su andadura en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, sin querer mirar más allá pero sabedora de que el objetivo es subir al podio, un primer encuentro con mucho cartel aunque las asiáticas no parecen llegar en buen momento. Llegó la hora de la verdad para una España renovada en su plantilla y en su confianza, que busca recuperar el podio olímpico que no lograron en Tokyo 2020 y sí en Rio de Janeiro. Aquella plata de 2016 es la única medalla olímpica del baloncesto femenino español hasta ahora y, aunque el reto es enorme, esa es la meta. Las de Miguel Méndez completaron una buena puesta a punto durante este verano y, tras llegar a la final del Campeonato de Europa el año pasado, en el primer torneo con el técnico gallego, los Juegos aparecen como oportunidad para confirmar el buen trabajo realizado. Son cinco jugadoras nuevas con respecto a la plata en el Eurobasket, cambios en la posición de base y también en la de pívot, pero España se conoce bien y confía en su capacidad de respuesta. La selección sabe ganar de muchas maneras y, por eso, confía en no echar de menos a la ausente Raquel Carrera, o a una María Conde que de momento no será de la partida por una lesión en la mano. Con menos músculo pero con la misma calidad, las de Méndez saben que sus victorias pasan por una buena defensa y una entrega al unísono, donde todas las jugadoras son importantes. De la preparación por Vigo, Bélgica y Segovia, España sacó cuatro victorias y dos derrotas, uno de esos triunfos contra China. El gigante asiático, subcampeón del mundo, dejó mucho que desear en aquel encuentro en el Polideportivo As Travesas, y sus sensaciones no mejoraron en el resto de preparación el último mes. China se planta en Paris 2024 con siete derrotas seguidas, contra rivales de entidad como Bélgica y Francia además de España, pero con signos de alarma en su tradicional larga concentración. Las asiáticas siguen siendo un equipo muy peligroso en el triple y con físico también para imponerse por dentro, pero necesitarán un lavado de cara importante con el pitido inicial de los Juegos. Han Xu y Yang Liwei fueron las mejores de aquel encuentro en Vigo, donde España pudo ensayar ya lo que necesita ante una China que irrumpió en el panorama internacional hace dos años con su plata en el Mundial. El último partido oficial entre ambas selecciones fue precisamente en los Juegos de hace tres años, donde perdió España, aunque ninguna pudo avanzar de cuartos de final. En el amistoso contra las chinas de hace algo más de un mes no estuvo Megan Gustafson, la última internacional en incorporarse al equipo de Méndez. El técnico gallego se esmeró durante la última parada de Segovia en acoplar a la jugadora de Las Vegas Aces, aunque ya estuvo en el Preolímpico, para llegar con todas las opciones de un equipo donde viene brillando Queralt Casas y capitaneado por una Alba Torrens que está ante sus cuartos Juegos Olímpicos. FICHA TÉCNICA: --EQUIPOS: ESPAÑA: Cazorla, Casas, Torrens, Gil y Gustafson --quinteto inicial--; Ayuso, Ortiz, Araújo, Romero, Rodríguez, Vilaró y Ginzo. CHINA: Yang Liwei, Wang Siyu, Zhang Ru, Sun Mengran y Han Xu --posible quinteto inicial--, Li Meng, Haung Sijing, Jin Weina, Li Yuan, Luo Xinyu, Pan Zhenqi, Wu Tongtong, Yang Shuyu. --PABELLÓN: Estadio Pierre Mauroy. --HORA: 13.30.

