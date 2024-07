Previa del Australia - España

La selección española de waterpolo masculino debuta en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 ante una Australia que es una de las rivales más débiles del grupo, por lo que será importante no titubear y coger de inicio una buena velocidad de crucero que permita saldar los nervios del debut olímpico. España está afianzada en los puestos de privilegio de los últimos Mundiales y Europeos, pero la vigente campeona continental tiene la 'espinita' de los Juegos Olímpicos, ya que desde el oro de Atlanta 1996 que siguió a la plata de Barcelona 1992 no se gana otra medalla olímpica. Para optar a ello queda mucho, pero se debe empezar por los cimientos y por confirmar la superioridad en el papel sobre los 'aussies' en el agua. David Martín es mucho de ir partido a partido y esa mentalidad la tienen inculcada sus jugadores, mucho mejores que los australianos y con más experiencia en este tipo de partidos. Eso sí, el inicio del torneo en Paris 2024 no será fácil. España está encuadrada en un potente Grupo B junto a una Francia anfitriona que intentará subir un peldaño en sus Juegos, las poderosas e históricas Hungría y Serbia y, con la intención de dar la sorpresa, Australia y también Japón. Los 'aussies' son el primer escollo, la primera piedra en el camino hacia las medallas, pero los españoles ya se medirán en la segunda jornada a una Hungría que, con 9 oros y 16 medallas totales en los Juegos, lidera el palmarés olímpico. De ahí la importancia de ganar a Australia y quitarse un peso, el del debut, de encima. Los de David Martín están acostumbrados a saborear metal en las últimas grandes citas mundiales y continentales y, con un grupo veterano, cohesionado y de gran calidad, se quieren superar para regresar de París con el oro más prestigioso de todos. Esta selección está llamada a romper con esa mala racha olímpica, aunque ya vivió la amargura hace tres años, en Tokyo 2020, de ser cuarta. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. AUSTRALIA: Porter (p), Hedges (p); Power, Negus, Pavillard, Edwards, Poot, Mercep, Byrnes, Maksimovic, Berehulak, Lambie. ESPAÑA: Lorrio (p), Unai Aguirre (p); Perrone, Munárriz, Tahull, Bustos, Cabanas, Larumbe, Granados, de Toro, Sanahuja, Famera y Biel. --PISCINA: Centro Acuático. --HORA: 18.30/TVE.

