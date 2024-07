La lluvia obligó a "decidir al segundo" y suprimir números musicales en los tejados

París, 27 jul (EFE).- La lluvia que cayó en la noche del viernes en París mientras se celebraba la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos obligó a tomar decisiones "al segundo" y a suprimir varios números musicales sobre los tejados de la ciudad, para proteger a los artistas.

El director artístico de la ceremonia, Thomas Jolly, admitió este sábado en rueda de prensa que desde por la mañana sabían que llovería y que algunos de los espectáculos preparados estarían "al límite", pero también que "nada" les impediría celebrar la gran fiesta de apertura.

"Fue algo imprevisible, teníamos que adaptarnos y eso es lo que hicimos, tomamos decisiones al segundo, como si los artistas podían estar en el tejado o no", explicó.

"Ese fue el cambio más evidente: habíamos previsto danza en las tejados, pero si las condiciones de seguridad no eran absolutas había peligro para la vida. Conservamos (los números) allí donde se podía secar rápidamente, pero decidimos que no subieran a los tejados ni los bailarines ni los músicos. Los instrumentos y la lluvia no son una buena mezcla", afirmó Jolly.

También dijo que se le ofreció a Céline Dion cantar en otro sitio que no fuera la Torre Eiffel, dadas las condiciones meteorológicas y la delicada salud de la intérprete canadiense, pero ella "no quiso oír hablar de otra cosa" que no fuera cumplir con el guion original.

Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de los Juegos, también reconoció que la lluvia les "complicó un poco" los planes, pero que el equipo "mantuvo el nivel de ambición".

"Fue una ceremonia de una complejidad técnica de niveles estratosféricos", destacó.

Respecto a las consecuencias para los deportistas que soportaron la lluvia durante horas, Estanguet indicó que "no fue fácil para ellos", pero que si la ceremonia hubiera sido en un estadio "también se habrían mojado".

"Les dimos la oportunidad de irse a descansar al final del desfile y muchos la aprovecharon. La prioridad es que estuvieran en el Sena", añadió. "Estaban satisfechos pese al tiempo pasado bajo la lluvia", apostilló.

También subrayó que fue una ceremonia "sin ningún incidente en términos de seguridad", pese a que hace unos meses nadie pensaba que fuera posible celebrarla con normalidad.

"No quisimos ser subversivos, sino mostrar nuestra diversidad"

Los responsables del espectáculo defendieron que los números, entre ellos el del Maria Antonieta decapitada, la actuación de Aya Nakamura en el Puente de las Artes junto a la Guardia Republicana, las referencias al cabaret o el homenaje a las grandes mujeres de la historia francesa, "no pretendían ser subversivos, sino mostrar la diversidad de Francia".

"Lo de Nakamura era lo que queríamos", afirmó Therry Reboul, director de ceremonias. "Es una artista increíble que nos permite llevar la imagen de Francia por el mundo", añadió.

"En Francia tenemos libertad de creación artística, tenemos muchos derechos, es lo que queremos destacar", subrayó.

Nakamura fue objeto de ataques racistas por parte de grupos de ultraderecha tras filtrarse que actuaría en la ceremonia.

Estanguet apoyó en el mismo sentido, tras ser preguntado si algún país había pedido que ciertas imágenes no fueran emitidas en sus territorios.

"Fue una ceremonia para mostrar nuestros valores y principios, con mensajes fuertes de sororidad, de amor. La idea era lanzar un mensaje lo más fuerte posible. Tenemos en cuenta a la comunidad internacional, pero era una ceremonia francesa, en París. Tenemos libertad de expresión en Francia y queremos protegerla", sostuvo.

También defendió las referencias evidentes a Louis Vuitton en algunos tramos de la ceremonia.

"Han contribuido al éxito de los Juegos. Participaron mucho en la preparación de las ceremonias para hacer el momento lo más elegante, lo más francés posible. Son nuestros socios", comentó. EFE

