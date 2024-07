Nadal no se entrena y su presencia en Paris 2024 está en duda

El tenista español Rafa Nadal decidió parar este jueves con sus entrenamientos en París después de terminar el miércoles con una molestia en su pierna derecha, poniendo en duda su participación en los Juegos Olímpicos, como confirmó su entrenador Carlos Moyà. "Hoy se ha decidido descansar para darle más tiempo para recuperar ese contratiempo que se hizo ayer. Estamos a la espera, con tratamiento y descansando. Hay que darle tiempo", dijo este jueves Moyà en una entrevista con Radio Nacional de España, recogida por Europa Press. Moyà reconoció esa incertidumbre sobre la participación de Nadal en los Juegos, aunque confió en que pueda estar en el dobles junto a Carlos Alcaraz el sábado, como un buen "test" menos exigente que el individual. "No es un problema que tenga que descartar poder jugar, pero todas las molestias que pueda tener Rafa hay que cogerlas con pinzas e ir con cuidado. Le hace mucha ilusión jugar estos Juegos Olímpicos evidentemente y antes de forzar y que empeore vamos a descansar para tratar estar en las mejores condiciones el sábado. No puedo asegurar que va a jugar ni que no va a jugar", afirmó. "El dobles puede ser un buen test, no sólo test porque sus ilusiones son altas, pero seria una buena progresión empezar en el dobles, ver cómo está, y poder empezar el domingo", añadió. Moyà lamentó el contratiempo de un Nadal que venía de hacer final en Bastad y que tenía desde "hace muchos años señalado en el calendario" Paris 2024, tras perderse Tokyo 2020. El de Manacor tiene además el bonito reto de competir junto a Alcaraz en un dobles "muy representativo del tenis español". "Le genera mucha ilusión ese dobles con Alcaraz, es algo histórico", apuntó. Por otro lado, Moyà confesó que sabían el riesgo de medirse contra un favorito, sin poder estar en el lado del cuadro que Alcaraz y con su ranking, como finalmente sucedió, con Novak Djokovic en su posible cruce de segunda ronda si finalmente salta a la pista y supera el domingo al húngaro Marton Fucsovics. "Es el riesgo que había, podía pasar. Lo aceptamos. Sería un reto bonito también si llega a suceder. Estamos lejos de eso todavía, vamos más que nunca día a día", confesó, confirmando de nuevo que la presencia de Nadal en Paris 2024 está en el aire.

