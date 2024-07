Alfonso Díez niega tajantemente que haya encontrado una nueva ilusión

A lo largo de estos últimos meses el nombre de Alfonso Díez ha resonado con fuerza en los medios de comunicación por ser relacionado con Isabel Preysler. Un vínculo que él mismo desmentía tras compartir con ella algunos eventos públicos al tratarse de una simple amistad. Sin embargo, recientemente se ha comentado que el viudo de la Duquesa de Alba podría haber encontrado una nueva ilusión y hemos tenido ocasión de preguntárselo a él mismo. Parece que no le ha hecho ninguna gracia, ya que ha explotado ante las cámaras: "¡Madre mía!". Enfadado, pero sin perder el sentido del humor, Alfonso bromeaba con la prensa con que no deja de ligar: "No paro"... reflejando así su hartazgo por todas las informaciones que han salido a la luz sobre él en los últimos meses. Además, también era preguntado por esa relación de amistad que tiene con la reina del papel couché y lo cierto es que guardaba silencio para reflejar que ese tema está más que zanjado. Díez se dejaba ver llegando al Teatro Real para disfrutar de una tarde de ópera asegurando que espera disfrutar del verano tranquilo sin protagonizar más titulares en la prensa: "Bien, espero".

Compartir nota: Guardar Nuevo