Fran Garrigós: "Los resultados del ciclo han sido muy buenos, pero no garantiza nada"

El judo español se presenta optimista de cara a poner fin a su sequía de medallas olímpicas desde Sydney 2000 en los Juegos de París a los que acude "con grandes expectativas" y con buenas bazas como la de un Fran Garrigós, campeón del mundo en 2023 y de Europa en 2024 en -60 kilos, que advierte, sin embargo, que sus "muy buenos" resultados en este ciclo no le garantizan "nada". "Tengo muchas ganas de hacer un buen papel, estoy deseando que llegue la competición y que todo salga bien. Llego en las mejores condiciones posibles y los resultados de este ciclo han sido muy buenos, pero esto no garantiza nada", expresó Garrigós este jueves en la rueda de prensa del equipo de judo en la Villa Olímpica. El madrileño apuntó que "cualquiera de los 25" competidores de su categoría "puede luchar por el oro". "Tengo que disfrutar ese día e intentar estar lo más alto en el podio", aseguró el campeón del mundo de 2023. El español reconoció que su temprana eliminación en Tokyo 2020 fue "un golpe bastante duro", pero elogió el trabajo realizado junto a Pablo del Río, su psicólogo. "Necesitaba saber si quería seguir compitiendo y esto ha hecho que este aquí y que hayan llegado los resultados", admitió. "En Río de Janeiro llegué joven y en Tokio llegué en un buen año y esperaba mucho más, pero me pudo la presión. Después del Campeonato del Mundo de hace un mes lo que he cambiado es que tengo que combatir sin pensar en el resultado y en esa medalla, sólo dar el máximo y eso hará el poder estar luchando por las medallas", añadió el madrileño que citó al japonés Ryuju Nagayama, el francés Luka Mkheidze o Yang Yung-Wei, de China Taipei. Finalmente, Fran Garrigós no dudó del potencial del equipo que está en París y que aspira a romper la sequía de 24 años sin ganar una medalla olímpica. "Este equipo es muy bueno y cualquiera de los nueve puede conseguir medalla. En otras ocasiones hemos cogido bastantes diplomas, pero en estos Juegos se va a romper esa mala racha", deseó. Por su parte, David García, que competirá en -66 kilos y que debuta en unos Juegos, indicó que "el objetivo es ganar combates y conseguir esa medalla" y también afirmó que en la capital francesa "se va a romper esa mala racha" del judo español a nivel olímpico. "Los Juegos me provocan mucha ilusión e intentaremos dar lo mejor de nosotros cuando empiece la competición. Muchos venimos por primera vez y haremos todo lo posible por traer esa medalla a España. Traemos muy buen equipo y confiamos", subrayó por su parte Laura Martínez, que peleará en -48 kilos. Otra debutante será Ariane Toro, que además en Paris 2024 tiene una connotación especial porque su padre José es el selecciondaor nacional y eso le produce "mucha ilusión" y tener "ganas de hacer un buen papel y luchar por una medalla". Además, su madre, Yolanda Soler, fue bronce en Atlanta'96. "Acaba de aterrizar hace unas horas, pero no estará en la Villa. Su mayor consejo es que disfrute de estar aquí y que refleje lo que hemos entrenado en el 'tatami'", expresó la judoca de -52 kilos, dejando claro que en el equipo no piensan en que llevan "sin sacar medalla" desde Sidney. "Estamos centrados en nuestro trabajo y cada uno en luchar por sacar una", sentenció. Finalmente, el seleccionador nacional José Toro confesó que está viviendo "con mucha emoción" sus primeros Juegos Olímpicos como técnico y con su hija "al lado". "Tenemos un gran equipo y grandes expectativas y vamos a luchar por todo. Traemos un gran equipo y muy mal se tendría que dar para no sacar algo. Es un gran equipo, joven, con ganas y no piensan en los 24 medallas sino en hacerlo bien y ser competitivos, eso es en lo que tienen que pensar", sentenció.

