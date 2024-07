Diana Taurasi (ante su posible sexto oro): "Sigo jugando porque sigo amando este deporte"

Lille (Francia), 25 jul (EFE).- La escolta estadounidense Diana Taurasi, que en los Juegos de París puede marcar un hito histórico -entre hombres y mujeres- si logra un inédito sexto oro olímpico en el torneo de baloncesto, declaró a EFE en el estadio Pierre Mauroy de Lille -sede de la fase de grupos de un campeonato que se resolverá a partir de cuartos en la capital francesa- que sigue jugando a los 42 años porque sigue "amando este deporte".

"Aún me encanta este deporte, me encanta competir. Hablamos siempre de ganar o de perder, pero el camino, la preparación y la lucha por ello es lo que más me gusta. A veces la gente se queda sólo con las victorias, pero lo que a mí me gustan son las cosas que pasan antes de las victorias", contestó, en la zona mixta del Pierre Mauroy, después de su primer entrenamiento en esta cancha, la baloncestista más exitosa del olimpismo, que puede romper a su favor el empate que la une a Sue Bird, su ex compañera de selección, ya retirada y que también ganó oro en los últimos cinco Juegos.

"Yo casi tampoco me lo puedo creer, que esté en mis sextos Juegos y con posibilidades de ganar mi sexto oro. A veces me digo 'déjalo pasar'; pero me sigue encantando el baloncesto y para mí es un honor estar aquí", añadió, al ser cuestionada por Efe, la súper-estrella del baloncesto femenino mundial.

"La última vez que jugué en un sitio tan grande creo que fue el último año del baloncesto universitario, que lo hicimos en Nueva Orleans, en el Dome (estadio en el que juegan de locales los New Orleans Saints, de la NFL, la Liga profesional de fútbol americano). Es muy grande", comentó Taurasi acerca del estadio de fútbol del Lille, 'reconvertido' para el torneo olímpico del 'basket'.

"Pero la canasta sigue estando a diez pies (3,05 metros) y el balón sigue siendo redondo. Así que, nada. Todas tenemos experiencia de haber jugado en muchos sitios del mundo. Y con un día más nos adaptaremos", afirmó.

"A las más jóvenes del equipo les digo que se diviertan. Mañana tenemos la Ceremonia Inaugural. Para algunas será la primera y para otras será otra más. Hay que disfrutar el momento", comentó la muy laureada escolta estadounidense, nacida hace 42 años en Chino (California), de madre argentina y de padre italiano criado en Argentina. Y que se expresa indistintamente en inglés y en español.

Taurasi tiene algo en común con otro mito del deporte de la canasta: el internacional español Rudy Fernández, que, antes de retirarse, disputará sus sextos Juegos, marca histórica que a partir de hora compartirán ambos.

"Rudy hace ya veinte años que lo veo jugar, con el Real (Madrid), en la Euroliga... y ahora que hace sus sextos Juegos es algo increíble, con lo fuerte y lo tan grande que juega siempre el equipo masculino español. También en mujeres. Es un lindo momento para el 'basket' español", dijo.

La estrella estadounidense analizó el torneo femenino, que no considera fácil, aunque el suyo sea de lejos el más favorito en cualquiera de las competiciones por equipos en estos Juegos Olímpicos.

"Siempre es difícil. Francia será muy difícil, sobre todo en Francia. España es otro equipo complicado, con jugadoras que son dinámicas. Luego está Australia, que siempre juega con fuerza y organización. China, que tiene un talento joven, que juegan diferente. Japón también juega un estilo diferente. Bélgica, que está aquí al lado (Lille está muy cerca de la frontera), que va a tener este sitio lleno, con 25.000 personas, en sus partidos... todos los partidos van a ser difíciles", manifestó.

"España siempre ha ganado medallas, con Alba (Torrens), que es una líder; una 'crack' con la que jugué en Rusia (en Ekaterimburgo). Juegan con un espíritu que es difícil competir contra ellas" indicó a Efe Taurasi al ser preguntada si realmente ve al equipo español -subcampeón de Europa- con posibilidades de éxito en este torneo olímpico.

Sobre si existe alguna posibilidad de verla de nuevo dentro de cuatro años, en los que serían sus octavos Juegos, la escolta respondió a Efe en clave de humor: "¿En Los Ángeles? Sí. Estaré. Pero tomando una cerveza en la playa", afirmó, compartiendo risas con los escasos periodistas presentes en zona mixta tras su entrenamiento de este jueves en el Pierre Mauroy.

