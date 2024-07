Google Play Store incorpora una pestaña para acceder a contenidos manga y anime

Google ha reorganizado Google Play para incorporar una nueva funcionalidad denominada 'Colecciones', que aglutina diferentes aplicaciones similares según su finalidad y entre las que se encuentra un apartado que recoge diferentes títulos de manga y anime. La plataforma ha actualizado este servicio para ofrecer a los usuarios una experiencia más intuitiva y personalizada, para que puedan explorar cuáles son las diferentes aplicaciones y juegos que ofrece su 'eShop'. Una de las funciones en las que ha trabajado recientemente guarda relación con el tipo de servicios que Google Play Store recomienda para su descarga, motivo por el que ha desarrollado una función que ofrece una serie de categorías para que los usuarios elijan qué es lo que les interesa y así poder afinar el algoritmo de recomendación de 'apps'. La plataforma, que recibirá funciones impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), como la comparación de aplicaciones o los servicios que compartan similitudes organizados de forma automática, también ha introducido las llamadas 'Colecciones', tal y como recogen medios como 9to5Google. Esta función ya disponible para los usuarios de Estados Unidos, y amplía las posibilidades que ofrece Google Play al mostrar un menú con diferentes categorías -'Ver', 'Escuchar', 'Jugar', 'Leer', etc.-, cada una de las cuales muestra una selección de aplicaciones relevantes y el contenido con el que el usuario interactuó recientemente. Según este medio, Google espera ampliar con más clasificaciones en las Colecciones -que ya dispone de su propio 'widget' para acceder a ella directamente- como 'Deportes', 'Viajes y eventos', 'Salud y fitness' o 'Citas'. Asimismo, ha aclarado que Collections requiere que los desarrolladores integren el SDK de Engage anunciado en Google I/O 2024, celebrado el pasado mes de myao. Otro de los apartados destacados de la nueva actualización de Google Play es 'Curated Spaces' (Espacios curados o seleccionados), una funcionalidad que reúne contenido según las preferencias de los usuarios. Entre ellos, se incorpora 'Comics', que contiene "miles de títulos de manga y anime" y que por el momento es exclusivo de los usuarios de Japón. Este mismo medio ha indicado que este espacio está diseñado para atraer a los fanáticos de estas historietas y que se ubica en la parte superior de la interfaz. Más concretamente, entre 'For You' (Para ti) y 'Top Charts' (Top populares). CONTROL DE APPS Y MULTIJUEGO Google Play Store también dará mayor control a los usuarios sobre los datos que almacena cada aplicación. Para ello, se debe acceder al Perfil y escoger la opción 'Personalización en Play', tal y como han adelantado medios como TechCrunch. En este apartado se puede desactivar la forma en que Google Play emplea la información de los usuarios para favorecer recomendaciones personalizadas y anuncios relacionados con esas 'apps'. Por último, Google ha comentado que los que utilicen Google Play Games en PC para jugar a juegos móviles desde el Escritorio, podrán tener dos títulos abiertos de forma simultánea, con una configuración similar de pantalla dividida. Esta función llegará en las próximas semanas.

