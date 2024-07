Dúo elegido por Jamie Dimon busca aumentar cuota de mercado

(Bloomberg) -- En su primera entrevista desde que asumieron el cargo, Jenn Piepszak y Troy Rohrbaugh, ambos de 54 años, describieron el torbellino que les sobrevino mientras averiguaban cómo querían codirigir la enorme división de banca comercial y de inversión de JPMorgan Chase & Co., instalaban un equipo de liderazgo y se preparaban para presentar su plan a los accionistas en mayo. También explicaron cómo se decidieron por una serie de medidas estratégicas, entre ellas gestionar una mayor parte de los flujos de caja de la empresa y ofrecer más asesoramiento a los innovadores.

La división acaba de registrar un récord de ingresos de US$35.500 millones durante el primer semestre del año.

Este mes, Piepszak y Rohrbaugh ganaron cuota de mercado, ya que los banqueros de fusiones y adquisiciones de JPMorgan cobraron más honorarios que los de Goldman por primera vez en más de una década. Este logro se produjo tras meses en los que algunos competidores se quejaron en privado de que JPMorgan estaba pujando de forma más agresiva para conseguir mandatos.

De cara al futuro, Piepszak y Rohrbaugh aspiran seguir aumentando su cuota de mercado gestionando más flujos de efectivo de empresas de todo el mundo. Ese servicio rutinario puede servir de puerta de acceso con los clientes hacia los préstamos, el comercio y la banca de inversión. Entrar en ese terreno es un desafío directo a HSBC Holdings Plc. y Citigroup Inc, que consideran esa línea su “joya de la corona” y la clave de su futuro.

Piepszak y Rohrbaugh también ven oportunidades en la llamada economía de la innovación, el ecosistema de capital riesgo y nuevas empresas alguna vez dominado por Silicon Valley Bank. Este banco quebró el año pasado, seguido de su rival First Republic, que JPMorgan adquirió para potenciar sus ambiciones en tecnología y cuidado de la salud.

En otro frente, JPMorgan está contratando traders y banqueros en Japón, y más banqueros en India, países que Piepszak considera “oportunidades descomunales”. En EE.UU., la empresa planea expandirse en más de una docena de ciudades del mercado medio para finales de 2025.

Su lista de tareas continúa: profundizar las relaciones con los clientes en el espacio de las instituciones financieras, animar a los negociadores y suscriptores de capital a cerrar “brechas abordables” en áreas nicho, avanzar en el crédito privado y desplegar la inteligencia artificial.

Todo ello en el contexto de un panorama competitivo que va cada vez más allá de los rivales bancarios habituales, como Citigroup, Goldman, Morgan Stanley y Bank of America Corp.

Traducido por Carlos Aguirre.

Nota Original: Jamie Dimon’s Handpicked Wall Street Duo Hunts More Market Share

