(Crónica) Surrealista derrota de Argentina ante Marruecos tras dos horas de suspensión

La selección argentina masculina de fútbol ha caído este miércoles por 1-2 ante la de Marruecos en la jornada 1 del Grupo B de los Juegos Olímpicos de París, con desenlace surrealista por un gol anulado a la 'Albiceleste' tras dos horas de suspensión del partido, causada por invasión de campo al haber superado el minuto 15 del tiempo añadido. En el Estadio Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, Cristian Medina había marcado el 2-2 provisional cuando transcurría ese 90+16', en una jugada rocambolesca y donde hubo dos remates al larguero antes del gol. En medio de la celebración argentina, desde la grada cayó un petardo muy cerca de algunos futbolistas y el árbitro suspendió el encuentro. Luego parte del público arrojó botellas y vasos, acorde al periódico 'L'Équipe'. Entonces el sueco Glenn Nyberg, árbitro principal del duelo, envió a todos los jugadores al vestuario mientras crecía la agitación y no se daba oficialmente por acabado el partido, ya que el VAR aún tenía que comprobar un posible fuera de juego de Bruno Amione. Por megafonía se pidió a todos los espectadores que abandonaran el estadio, rozando ya las 17.20 hora local. Los futbolistas de cada selección permanecieron uniformados y regresaron al campo a las 18.45 horas para hacer un breve calentamiento. Tras eso, y a puerta cerrada, Nyberg revisó la acción polémica y decretó el fuera de juego de Amione. Pasadas las 19.10 horas, se reanudó el partido para disputar tres minutos más del largo tiempo añadido a la segunda mitad. Aunque el conjunto entrenado por Javier Mascherano buscó de nuevo el 2-2 con ahínco, Marruecos se encerró bien atrás y conservó su ventaja. Así, el doblete de Soufiane Rahimi se impuso al tanto de Giuliano Simeone. Por otra parte, dentro del Grupo C, las selecciones de Egipto y de República Dominicana empataron sin goles en el Estadio La Beaujoire, en la ciudad de Nantes. Los egipcios insistieron en los minutos finales sobre la portería rival, pero malgastaron un par de ocasiones claras delante de Xavier Valdez y el marcador no se movió del 0-0 inicial. Este resultado benefició a España, pues integra ese mismo grupo, el cual lideran ahora los pupilos de Santi Denia con tres puntos después de su triunfo algo sufrido por 1-2 ante Uzbekistán. La siguiente cita del equipo español será el próximo sábado (15.00 horas) en el parisino Parque de los Príncipes frente a la selección dominicana. Además, en el Grupo A de estos JJ.OO., el combinado de Nueva Zelanda venció por 1-2 al de Guinea en el Estadio Allianz Riviera de Niza. Aunque Matthew Garbett lanzó fuera un penalti en el 24', solo un minuto más tarde se resarció anotando el 0-1 para los neozelandeses, tras robar un balón en la frontal del área y zanjar un eslalon con un derechazo raso. Amadou Diawara hizo el 1-1 en el 72' con otro derechazo, en su caso un tiro cruzado y desde fuera del área que pasó entre varios rivales. Sin embargo, Guinea encajó el tanto definitivo de Ben Waine en el 76', remachando un buen pase después de que Lachlan Bayliss se zafase de los centrales.

