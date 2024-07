Crónica del Uzbekistán-España: 1-2

La selección española de fútbol despertó a tiempo para ganar (1-2), con un tanto de Sergio Gómez, a Uzbekistán en su estreno de este miércoles en el grupo C de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, disputado en el Parque de los Príncipes de la capital francesa, y al mal fario del debut, pues no ganaba desde la edición de 2000 en Sydney. El camino para lograr el segundo oro de su historia en los Juegos se le atragantó. El intenso calor ahogó el fútbol español en la primera parte. Eso y la amenaza de la maldición del debut -no ganaba desde 2000 tras el 0-3 a Corea del Sur- lastraron a los de Santi Denia, espesos en la creación y cero verticales como la versión pasada del 'tiki taka' que no llevaba a lugar alguno y obligó a mudar el modelo. Con la gran revelación del curso de LaLiga EA Sports, el azulgrana Pau Cubarsí, en la zaga, y los recientemente campeones de Europa Fermín López y Álex Baena en busca del doblete en el once titular, España no inquietó a su desconocido rival con un juego plano y sin profundidad por los flancos como el sol que caía a plomo sobre el Parque de los Príncipes. Apenas un par de centros se anticiparon, sin embargo, a la ventaja hispana, que llegó en una asistencia de Sergio Gómez que peinó Abel Ruiz para que el futbolista del Almería Marc Pubill anotara a bocajarro poco antes de la media hora (minuto 29) sin que España hubiera merecido tanto premio. Lejos de derrumbar el muro de Uzbekistán, los subcampeones de Asia Sub-23 prosiguieron con su juego alegre que anduvo cerca de la igualada en una falta al borde del área lanzada con potencia por un animoso y omnipresente Jaloliddinov, pero neutralizada por un casi inédito Tena. El empate llegó justo después de penalti revisado por el VAR cometido por Pau Cubarsí, lento y no tan fiable como en el FC Barcelona, a Hamraliev. Shomurodov logró transformarlo con un disparo a cámara lenta, aunque ajustado al palo en el tiempo suplementario previo al descanso tan necesario para la subcampeona olímpica. DEL PENALTI FRUSTRADO AL GOL La charla de Denia en el descanso surtió efecto. Sin el nervioso Cubarsí ya en el césped, un recorte de Oroz provocó el penalti que Sergio Gómez pretendía convertir en el 1-2 en el minuto 59 tras un arranque de un grupo que se había metamorfoseado, y que presionaba con éxito la salida de balón. Gómez vio cómo Nematov despejaba con los pies su disparo al centro, pero se desquitó en una asistencia posterior de Miranda por la banda izquierda que apenas tres minutos después (min. 62) tradujo en el 1-2 definitivo a pesar de los intentos postreros de un rival digno y que nunca se rindió. Fue una victoria gris, de oficio, la típica de un debut en el que la 'Rojita' salió aletargada y viró a tiempo para salir del embrollo. El próximo sábado, a partir también de las 15:00 horas, tendrá que evitar la siesta ante la República Dominicana en Burdeos para sumar otro triunfo que le meta en la siguiente fase. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: UZBEKISTÁN, 1 - ESPAÑA, 2 (1-1, al descanso). --EQUIPOS: UZBEKISTÁN: Nematov; Yuldoshev, Hamraliev, Khusanov, Alikulov; Rakhmonaliev, Buriev (Jiyanov, min. 67); Urunov (Norchaev, min. 59), Jaloliddinov (Kholmatov, min. 68), Fayzullaev; y Shomurodov (Ibragimov, min. 79). ESPAÑA: Tenas; Miranda, García, Cubarsí (Pacheco, min. 46), Pubill; Barrios, Fermín López (Bernabé, min. 76); Gómez, Baena (Turrientes, min. 86), Oroz (López, min. 76); y Ruiz (Omorodion, min. 86). --GOLES: 0-1, min. 29: Pubill. 1-1, min. 45+3: Shomurodov, de penalti. 1-2, min. 62: Sergio Gómez. --ÁRBITRO: Beida (MTN). Amonestó a Jaloliddinov (min. 36), Buriev (min. 61) y Kholmatov (min. 68), por Uzbekistán; y Cubarsí (min. 7), Pubill (min. 37), Bernabé (min. 81), Ruiz (min. 81) y Omoridion (min. 90+8), por España. --ESTADIO: Parque de los Príncipes.

Compartir nota: Guardar Nuevo