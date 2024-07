Martes, 23 de julio de 2024 (08:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Hamás, Fatah y grupos palestinos acuerdan en China formar un Gobierno de unidad nacional

Jerusalén/Pekín (EFE).- Catorce facciones palestinas, entre ellas las enfrentadas Hamás y Fatah, firmaron un acuerdo en la cumbre de reconciliación en China que incluye formar "un Gobierno de unidad nacional temporal" con autoridad sobre todos los territorios palestinos (Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este), según un comunicado emitido por Hamás el lunes. Este Gobierno se formaría bajo el consenso de las 14 facciones palestinas firmantes y la decisión del presidente, y se regiría por la Ley Básica Palestina, según el texto. Así lo acordaron los grupos, entre los que se incluyen también la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP) o el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (DFLP), para "unificar los esfuerzos nacionales" que pongan fin a la guerra en Gaza y la agresión (israelí).

Al menos tres palestinos muertos en distintas redadas israelíes en Cisjordania

Jerusalén (EFE).- Las redadas que Israel llevó a cabo a lo largo de la madrugada de este martes en Cisjordania se cobraron la vida de al menos tres palestinos, dos hombres en Hebrón y una mujer en Tulkarem, según el Ministerio de Sanidad palestino. Otros medios locales, sin confirmación oficial, apuntan a que los muertos en Tulkarem ascienden a cinco tras el ataque de un dron israelí, en el que habrían perdido la vida dos altos cargos islamistas: Ashraf Nafeh, comandante de Hamás en el campo de refugiados, y Mohamed Abu Abdo, comandante de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa en el lugar.

Kamala Harris consigue el apoyo de suficientes delegados para garantizar su nominación

Washington (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, consiguió este lunes el apoyo de suficientes delegados para garantizar su nominación en el Partido Demócrata como candidata a las elecciones presidenciales de noviembre, según el congresista de California Robert Garcia. "California acaba de votar unánimemente para nominar a Kamala Harris para presidenta. ¡Nuestros delegados han puesto a la vicepresidenta por encima del número requerido que necesita para ser nuestra nominada para la convención!", escribió Garcia en X. Para ganar la nominación en la primera vuelta de la votación, un candidato necesita el apoyo de al menos 1.976 delegados de un total de 4.000.

El Partido Demócrata seleccionará a su candidato a las presidenciales antes del 7 de agosto

Washington (EFE).- El Partido Demócrata seleccionará a su candidato a las elecciones presidenciales de noviembre en una votación virtual antes del 7 de agosto, según indicó este lunes Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata, en una llamada a medios locales. El proceso de nominación, dependiendo de cuántos candidatos califiquen para presentarse, se completará entre el 1 y el 7 de agosto. Minyon Moore, presidente de la convención del partido, dijo que el proceso de nominación será "rápido, transparente y justo", según The New York Times.

Biden: "Sigo plenamente comprometido. El nombre ha cambiado, pero la misión no"

Washigton (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este lunes que aunque él ya no se presenta a la reelección sigue plenamente comprometido en la campaña: "El nombre ha cambiado, pero la misión no". "Sigo plenamente comprometido. Seguimos juntos en esta pelea. No me voy a ninguna parte. (...) Todavía tenemos que salvar esta democracia. Haré lo que Kamala (Harris) necesite que haga", añadió en una llamada a su jefa de campaña, Julie Chavez, un día después de haber anunciado que renuncia a la carrera a la presidencia.

Biden se reunirá con Netanyahu este jueves en la Casa Blanca

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este jueves en el Despacho Oval de la Casa Blanca, según dijo a EFE este lunes un funcionario estadounidense. Biden, que se encuentra actualmente en aislamiento en su vivienda de Delaware, después de que el 17 de este mes diera positivo en covid-19 mientras hacía campaña en Nevada, volverá este martes a Washington, según anunció la Casa Blanca. Poco antes de partir rumbo a Washington para una visita oficial, Netanyahu agradeció a Biden "las cosas que hizo por Israel" durante su carrera.

Bangladés amanece en calma pero bajo toque de queda por las protestas estudiantiles

Daca (EFE).- Bangladés vive en aparente calma su cuarto día consecutivo bajo el toque de queda que el Gobierno impuso para hacer frente al caos desatado por las protestas estudiantiles, que provocaron más de cien muertos y centenares de heridos. La situación en las calles se mantiene estable este martes, según pudo confirmar EFE, después de que los estudiantes declararan ayer una tregua de 48 horas en sus protestas. No obstante, el Ejército sigue desplegado de forma preventiva y el toque de queda está en vigor, aunque el Gobierno amplió hoy hasta cuatro horas -de 13:00 a 17:00 horas (7:00-11:00 GMT)- el tiempo disponible para que la población salga a comprar suministros básicos, cuyo precio se ha disparado.

Pionyang dice que no le importa quién gane elecciones en EEUU y apunta a que no dialogará

Seúl (EFE).- Corea del Norte indicó este martes en un editorial que no le importa quién gane las próximas elecciones en EE.UU. e insinuó que no negociará con Washington bajo ninguna circunstancia, apenas unos días después de que Donald Trump sugiriera que buscará dialogar con Kim Jong-un si vence. El texto publicado por la agencia estatal de noticias KCNA afirma que Trump exhibió "un persistente deseo de que haya relaciones entre la República Democrática Popular de Corea (nombre oficial del país) y EE.UU." durante un reciente discurso pronunciado en la convención republicana en Milwaukee

Al grito de 'no más olé', Petro sanciona la ley que prohíbe corridas de toros en Colombia

Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, sancionó este lunes la ley 'No más olé', que prohíbe las corridas de toros en el país y que tendrá un periodo de transición de tres años, para diseñar un programa de reconversión económica de los afectados, con lo que comenzará a regir en 2027. Colombia estaba en la lista de ocho países que permitían las corridas de toros como una actividad legal, junto a España, Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, pero ahora pasa a la de los que prohíben la tauromaquia. Petro, antitaurino declarado, firmó la ley en un acto en la plaza de toros bogotana de La Santamaría, que será transformada en un espacio para la cultura, el arte y los deportes, entre otros.

Taiwán emite una alerta marítima y terrestre ante la inminente llegada del tifón Gaemi

Taipéi (EFE).- La Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán emitió una alerta marítima y terrestre ante la inminente llegada del tifón Gaemi, que ya ha provocado la suspensión de varias líneas de transporte y la cancelación de cuatro vuelos internos. La advertencia terrestre se declaró para la ciudad de Nuevo Taipéi, en el norte, y los condados de Yilan, Hualien y Taitung, en la costa este de Taiwán, después de que Gaemi intensificase su fuerza y tamaño durante las primeras horas del día. Debido al avance del tifón, que podría tocar tierra este mismo miércoles, Taiwán suspendió parcialmente sus maniobras Han Kuang, los juegos de guerra más importantes de la isla. EFE

