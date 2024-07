Lunes, 22 de julio de 2024 (04:00 GMT)

BIDEN RENUNCIA

Biden abandona la carrera presidencial y da su apoyo a Kamala Harris, que se postula

Washington (EFE).- Tras unas duras semanas con críticas crecientes por la idoneidad de su candidatura, el presidente estadounidense, Joe Biden, decidió este domingo abandonar la carrera a la reelección "por el interés" del Partido Demócrata y de Estados Unidos, y ofreció su apoyo a la vicepresidenta, Kamala Harris, que confirmó su intención de "obtener y ganar" la candidatura para las elecciones del 5 de noviembre. "Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", apuntó el mandatario, de 81 años, a través de una carta a la nación. Unos minutos después, la propia Harris aceptó la responsabilidad y afirmó que tiene la intención de "obtener y ganar" la nominación demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, aunque en las primeras horas de esta histórica decisión de Biden solo unas pocas voces ofrecieron un apoyo explícito.

Kamala Harris agradece a Biden su apoyo y confirma que quiere ser candidata

Washington (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, agradeció este domingo el apoyo del presidente, Joe Biden, para que sea su sustituta en la carrera a la Casa Blanca y confirmó que quiere ser elegida por el Partido Demócrata para enfrentarse en noviembre al republicano Donald Trump. "Me siento honrada de contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación", afirmó en una carta publicada una hora después de que Biden anunciara que se retira de la carrera y pidiera el apoyo para Harris. La vicepresidenta afirmó que hará todo lo que esté a su alcance "para unir al Partido Demócrata" y a la nación para "derrotar a Donald Trump". "Tenemos 107 días hasta el día de las elecciones. Juntos lucharemos. Y juntos ganaremos", apuntó.

Tres gobernadores y un senador, los posibles candidatos a ser el "número dos" de Harris

Washington (EFE).- La vicepresidenta, Kamala Harris, que ha mostrado su intención de hacerse con la candidatura demócrata a la Casa Blanca tras la renuncia a la reelección este domingo del presidente, Joe Biden, necesita un compañero de fórmula que complemente su perfil y, por el momento, los expertos consideran que cuatro hombres podrían ser los mejor posicionados para ser el "número dos". El Partido Demócrata tiene ahora menos de un mes para componer un "tiquete" electoral que se enfrente al republicano Donald Trump y a su candidato a vicepresidente, J.D. Vance. Por el momento, Harris ha sido la única en postularse a tomar el testigo de Biden para ser confirmada en la Convención Nacional Demócrata de Chicago el mes que viene. Mientras, otros posibles candidatos, como el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, son ahora menos proclives a optar a liderar a los demócratas en estas elecciones, según medios.

Trump dice que Biden nunca fue apto para el cargo de presidente

Washington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump aseguró después de que el presidente demócrata, Joe Biden, abandonara su carrera a la reelección que este nunca fue apto para el cargo. "El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!", declaró el republicano en un mensaje en la red social Truth en el que no hizo referencia alguna a la vicepresidenta, Kamala Harris, quien podría optar ahora a la candidatura demócrata. Trump, quien perdió contra Biden en las presidenciales de 2020 y nunca ha admitido su derrota, le acusó de haber conseguido el cargo "mediante mentiras" y aseguró que todos los que le rodeaban, incluidos los medios de comunicación, sabían "que no era capaz de ser presidente".

Trump lanza un ataque publicitario contra Kamala Harris tras la renuncia de Biden

Nueva York (EFE).- El expresidente y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) lanzó este domingo un ataque publicitario contra la vicepresidenta, Kamala Harris, potencial nueva candidata demócrata a las presidenciales de EE.UU. tras la renuncia a la reelección del mandatario, Joe Biden. La campaña de Trump presentó un anuncio que acusa a Harris de "encubrir el obvio declive mental" de Biden, con imágenes que lo muestran tropezando, y de hacer su trabajo por él, achacándole la "invasión" inmigrante, la subida de la inflación y la "muerte del sueño americano". El video de 30 segundos, financiado por uno de los principales grupos de apoyo a Trump, MAGA Inc, ha sido compartido en las redes sociales y según indica el canal CNN será emitido en televisión en los estados clave de Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania.

Netanyahu relanza las negociaciones de tregua con Hamás un día antes de viajar a EEUU

Jerusalén (EFE).- Poco antes de volar a Washington, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció la noche del domingo que una delegación relanzará las negociaciones de tregua con el grupo islamista Hamás que tanto han reclamado los desesperados familiares de los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza. El anunció ocurrió mientras miles de israelíes rodeaban el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv para exigir a Netanyahu que no viajara antes de sellar un acuerdo de tregua que permita la liberación de los 116 rehenes -de los cuales al menos 42 han muerto- que siguen cautivos.

Los hutíes prometen escalar su ofensiva contra Israel tras el ataque en Al Hodeida

Saná (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes prometieron este domingo que seguirán adelante con su ofensiva contra Israel y escalarán sus operaciones en represalia por el ataque israelí contra la ciudad costera yemení de Al Hodeida, que dejó al menos seis muertos y 83 heridos. El líder hutí, Abdelmalek al Huti, anunció en un discurso televisado que este ataque no les disuadirá ni les impedirá seguir adelante con sus operaciones, sino que las incentivará con "una mayor escalada y más ataques" al tiempo que "desarrollarán más" las capacidades del grupo insurgente.

Fuentes del Servicio Secreto afirman que negaron recursos al equipo de seguridad de Trump

Washington (EFE).- Varios altos funcionarios del Servicio Secreto de Estados Unidos negaron repetidamente las solicitudes de recursos y de personal adicionales al equipo de seguridad de Donald Trump en los dos años previos a su intento de asesinato, según informaciones publicadas por el Washington Post y el New York Times. Los agentes encargados de proteger al expresidente solicitaron magnetómetros, más agentes para examinar a los asistentes a los grandes eventos en los que participó Trump así como más francotiradores y equipos especializados, afirmaron cuatro fuentes al Washington Post.

Zelenski cree que es posible poner fin a la fase caliente de la guerra a finales de año

Kiev (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cree que es posible poner fin a la fase caliente de la guerra a finales de este año, o al menos intentarlo, siempre que haya unidad internacional y el proceso siga la hoja de ruta delineada por la Cumbre de la Paz en Suiza, dijo en una entrevista a la cadena BBC. "Creo que si nos mantenemos unidos y seguimos, por ejemplo, el formato de la Cumbre de la Paz, podemos poner fin a la fase caliente de la guerra. Podemos intentar hacerlo a finales de este año", dijo Zelenski durante su visita al Reino Unido.

Bangladés se mantiene aislado con toque de queda y la violencia deja más de 120 muertos

Daca (EFE).- Las calles de Bangladés permanecen vacías bajo toque de queda mientras la cifra de muertos por las protestas estudiantiles contra las cuotas de empleo continúa aumentando. Desde el martes, se han confirmado 129 muertes, incluyendo al menos tres periodistas y cientos de personas heridas. La presión de las movilizaciones llevó hoy al Tribunal Supremo a ordenar la anulación de las cuotas de empleo en el servicio público que beneficiaba a los descendientes de los combatientes de la guerra de liberación de Bangladés (1971), el principal reclamo de las protestas estudiantiles que comenzaron hace casi tres semanas.

China confirma “acuerdo provisional” con Filipinas para “desescalar” tensiones marítimas

Pekín (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó este lunes que alcanzó un “acuerdo provisional” con Filipinas para “desescalar” las tensiones en torno a un atolón en el mar de China Meridional que ambos países reclaman y donde se han producido choques violentos de barcos en los últimos meses. Según un portavoz de la Cancillería china, ambas partes acordaron “gestionar conjuntamente las diferencias sobre cuestiones marítimas y trabajar para la desescalada” en esta región, luego de lograr un entendimiento en torno al “reabastecimiento humanitario de suministros de vida” del contingente filipino ubicado en el atolón Second Thomas. El acuerdo fue alcanzado tras un encuentro que mantuvieron representantes de ambos países el pasado 2 de julio, lo que dio lugar a más consultas y el establecimiento de una línea de comunicación directa entre el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y su homólogo chino, Xi Jinping.

El candidato Edmundo González Urrutia exige al chavismo el cese de "amenazas" e insultos

Caracas (EFE).- El candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pidió este domingo al chavismo el cese de "amenazas" e insultos contra sus adversarios de cara a las elecciones del próximo domingo. "Ya basta de amenazas, ya basta de insultos, el pueblo quiere un cambio en paz, el pueblo quiere reconciliación, el pueblo quiere votar. Viva Venezuela libre", expresó el exembajador en un video publicado en redes sociales. Asimismo, el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo a los miembros del oficialismo -que respaldan la candidatura del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro- que "podrán intentar (poner) nuevos obstáculos", pero esto -aseguró- no detendrá a "un pueblo que está decidido a votar y a cambiar".EFE

