La reforma de la Ley de Extranjería llega este martes al Congreso, tras el 'no' del PP y el rechazo de Vox, Junts y ERC

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida. El PP ha avanzado su "no", tras rechazar Moncloa sus condiciones, y ERC, Junts y Vox también se han posicionado en contra. La proposición de ley, firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria se registró el pasado lunes en el Congreso. Del texto de la misma se desprende que el Gobierno quiere poder elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la Comunidad Autónoma a la que se trasladen desde Canarias, Melilla o Ceuta a los menores migrantes no acompañados en caso de sobreocupación en estas regiones. Asimismo, la proposición de Ley fija que en un año se debe resolver con traslados la sobreocupación actual en Canarias, Ceuta y Melilla. Concretamente, establece que en Canarias el número de plazas disponibles es de 2.000, por lo que sería 3.000 la cifra que determinaría la existencia de sobreocupación una situación que ya se produce en estos momentos (actualmente tiene 6.000 niños menores solos). Mientras, en Ceuta sería de 88 y 132 y, en Melilla, de 166 y 249. La iniciativa no recoge en principio ninguna dotación económica para llevar a cabo este nuevo sistema de reparto. En cuanto a los grupos parlamentarios, Vox ha rechazado desde el principio la propuesta y, en la misma línea, se encuentra Junts, que ha señalado que no apoyará la iniciativa si no se excluye del reparto de menores migrantes a Cataluña. En todo caso, el Ejecutivo ha subrayado que el reparto será "vinculante para todas las comunidades". Tras un contacto este fin de semana entre el ministro Ángel Víctor Torres y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, el PP anunció que no puede facilitar la tramitación de una ley que, según fuentes 'populares', "se basa en la imposición y no en el diálogo". El propio Feijóo ha asegurado este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- que Sánchez debería hacer "cesiones", como hace con sus socios parlamentarios, si quiere el apoyo del Grupo Popular a la reforma de la Ley de Extranjería. Además, Feijóo ha acusado al Gobierno de "mirar para otro lado" ante la situación migratoria, pese a que las comunidades autónomas llevan un año advirtiendo del "colapso". A su entender, ahora recurre a la "improvisación" porque busca "quitarse el problema de encima, no resolverlo". Los 'populares' planteaban declarar la emergencia migratoria "para todo el territorio nacional", no solo para Canarias, Ceuta y Melilla; ofrecer financiación a las CCAA; implicación del Gobierno en la gestión de menores; mayor control de las fronteras; negociaciones con Europa para que tome medidas; inversiones y acuerdos con los países de origen. Además, el PP ponía como exigencia que el reparto fuera siempre para todas las autonomías, sin excepción, tras el rechazo de Junts en Cataluña. "Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna CCAA tal y como se ha expresado en las últimas semanas", dice el PP en el documento remitido a Torres. Precisamente, Torres ha señalado este lunes que confía en que el PP vote a favor y ha añadido que es un texto que "no admite ninguna adición" y en el que "no se puede poner ni una coma". "Por tanto, si el PP no vota a favor estaría yendo contra el Gobierno de Canarias, del que forma parte, lo que sería absolutamente incongruente", ha remarcado. En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado confiada en que el PP "como mínimo se abstenga" este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados mientras que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a los de Feijoó de abrazar los mensajes "xenófobos" de Vox, además de indicar que "no caben medias tintas" en la reforma de la Ley. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha descartado este lunes la posibilidad de que el Grupo Socialista retire la reforma si no logra el apoyo suficiente. En este sentido, el portavoz socialista considera que en esta cuestión "cabe poca negociación" o "uno es solidario de verdad o lo es de boquilla y la solidaridad se demuestra con acciones políticas y en esta ocasión acogiendo a niños que se han ido de sus países por hambre, por guerras, por miseria". DECRETO-LEY Respecto al "plan b" si la proposición no sale adelante, el ministro Torres deslizó el jueves que el Gobierno está dispuesto a aprobar como Decreto-Ley la reforma de la Ley de Extranjería en Consejo de Ministros, tal y como ha reclamado Canarias, si cuenta con el apoyo del PP, con el fin de que se aplique de forma inmediata. "Es más, si el Partido Popular nos traslada su apoyo, el Gobierno la llevará al Consejo de Ministros como decreto-ley para que se aplique de manera inmediata y luego se convalide con el sí del PP 30 días después. Pero sin ese apoyo no es posible convalidarlo", señaló. A su juicio, es "preciso, imprescindible y básico" que el PP dé su apoyo y colabore luego en la medida. Precisamente, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tuvo lugar el 10 de junio, Gobierno y comunidades aprobaron el reparto voluntario de 347 menores migrantes solos, con una dotación de 20 millones de euros. Así, está previsto que Andalucía acoja a 30 menores, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4. LAS CCAA HAN ACOGIDO AL 16% DE LOS ACORDADOS EN 2023 El año pasado, el Gobierno pactó con las comunidades el traslado de 373 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta, para lo que se acordó destinar 20 millones de euros. Sin embargo, según aseguraron fuentes del Gobierno a Europa Press, las comunidades solo han acogido a 62 (16%). De los 62 que han sido acogidos, 30 provenientes de Ceuta fueron trasladados a Andalucía, 16 de Canarias a Aragón y 16 de Canarias a Asturias. En todo caso, las mismas fuentes apuntan que está previsto que Navarra acoja a finales de julio a cinco menores provenientes de Canarias. Por comunidades, según lo acordado entre Gobierno y autonomías, Andalucía debía acoger en 2023 a 36 menores migrantes no acompañados, Aragón 24, Asturias 32, Baleares 10, Canarias 21, Cantabria 26, Castilla y León 23, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 33, Ceuta 2, Comunidad Valenciana 25, Extremadura 25, Galicia 28, Madrid 34, Murcia 19, La Rioja 4, Navarra 17 y País Vasco 17. En cuanto al acuerdo de 2022, un total de 378 menores migrantes tenían que ser trasladados a las comunidades, de los que faltan aún 150. Por lo tanto, las autonomías han acogido un 60% (228) de los migrantes que fueron acordados con el Ejecutivo. Por comunidades, según lo acordado Andalucía debía acoger en 2022 a 38 menores migrantes no acompañados, Aragón 21, Asturias 31, Baleares 18, Cantabria 21, Castilla y León 28, Castilla-La Mancha 16, Cataluña 40, Comunidad Valenciana 18, Extremadura 22, Galicia 40, Madrid 30, Murcia 17, La Rioja 3, Navarra 17 y País Vasco 18. Sin embargo, solo Andalucía, Asturias y Extremadura cumplieron con lo acordado, puesto que las demás comunidades recibieron menos migrantes que lo pactado previamente. Así, Aragón acogió a 19, Castilla y León a 22, Castilla-La Mancha a 8, Cataluña a 20, Comunidad Valenciana a 18, Galicia a 39, Madrid a 10 y La Rioja a uno.

