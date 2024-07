Trump mantiene tres puntos de ventaja sobre Biden en la media nacional de encuestas en EEUU

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, mantiene tres puntos porcentuales de ventaja sobre el presidente de EEUU, Joe Biden, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, en línea con la distancia adquirida tras el debate entre ambos de finales del mes pasado. La recopilación de encuestas publicada por RealClearPolitics concede al magnate neoyorquino un 47,7 por ciento de los votos frente al 44,7 por ciento de su rival, a raíz de la media de una docena de sondeos completados entre los días 2 y 18 de este mes de julio. Encuestas como la de CBS News conceden a Trump hasta cinco puntos de ventaja (52 a 47 por ciento) mientras que solo el sondeo de la radiotelevisión pública de EEUU, la NPR/PBS, da a Biden una ventaja de dos puntos (48 a 50) sobre su rival. Otra encuesta de ABC News y el 'Washington Post' deja a ambos en situación de empate técnico a 46 por ciento. El portal recuerda que, en este mismo día de hace cuatro años, los sondeos otorgaban a Biden, entonces candidato demócrata a la Casa Blanca, 8,7 puntos porcentuales de ventaja sobre Trump, que en ese año ocupaba el Despacho Oval. Algunos de los sondeos están reflejando ya el impacto en el electorado del intento de asesinato del pasado fin de semana contra Trump en Pensilvania, aunque todavía no recogen el efecto de la Convención Nacional Republicana que terminó el pasado jueves con la declaración oficial de Trump como candidato del partido a las elecciones. Biden todavía no ha recibido la certificación formal del partido Demócrata, que tendría que ocurrir durante la Convención Nacional del partido que tendrá lugar del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois) entre varias peticiones de congresistas y senadores demócratas para que el mandatario deje la carrera al considerar que su salud ya no le permite competir contra Trump en condiciones, algo que el actual presidente de momento ha rechazado.

