La DJ española B Jones dice estar "enfocada" y "nerviosa" ante su sesión en Tomorrowland

Bruselas, 21 jul (EFE).- La DJ española B Jones confiesa estar “enfocada” y “nerviosa” porque es “muy exigente” su próxima sesión en el escenario principal del festival de Tomorrowland que tendrá lugar el 26 de julio.

B Jones es el nombre artístico de Beatriz Martínez (Jaén, 1983), que ya pinchó este viernes en el escenario 'Library' de Tomorrowland, uno de los mayores festivales de música electrónica del mundo, que tiene lugar en la población belga de Boom, situada a alrededor de 35 kilómetros de Bruselas.

Tomorrowland celebra el tercer y cuarto fin de semana del mes de julio su decimoctava edición, a la que acudirán más de 400 pinchadiscos y alrededor 400.000 personas según la organización.

B Jones declara en una entrevista para EFE, con motivo de su paso por Bélgica, que se siente “muy orgullosa” de haber conseguido en 2022 ser el primer disyóquey español en pinchar en el escenario principal de este festival.

“El día que me dijeron de pinchar en Tomorrowland supuso para mí un avance increíble”, declara la artista andaluza originaria de Andújar (Jaén).

“Me gusta prepararme cada detalle, para que todo sea nuevo y sorprender. Vivo por y para mi set en Tomorrowland”, señala B Jones.

La clave para realizar una buena función, según la pinchadiscos andujareña, está en “estar segura de la sesión” que va a realizar.

“Mentalmente me siento bien cuando disfruto la sesión que estoy realizando porque siento que estoy ofreciendo lo mejor de mí”, señala.

La DJ española acude al festival belga en medio de un año en el que no ha parado de realizar sesiones en todos los rincones del planeta, desde España, pasando por Alemania hasta Corea del Sur.

“Ahora entiendo a muchos artistas porque psicológicamente y físicamente es bastante duro”, declara.

El éxito de la artista andaluza viene después de un largo camino que empezó en una sala de un pub de Madrid que ya no está abierto.

“Aprendí a pinchar jovencita porque de niña el novio de mi hermana mayor era DJ, pero después tuve que empezar a trabajar muy pronto. Me fui a Ibiza a trabajar de camarera cuando no tenía ni 16 años”, señala B Jones.

Más tarde, con 19 años y siendo madre, se volvió a interesar por su "pasión" con la ayuda del pinchadiscos Javier Coello.

“Cuando era pequeña y vivía en Andújar, Jaén, no había visto a ninguna mujer que fuera DJ. Yo ni siquiera me lo había planteado a pesar de que me gustaba. Pero viviendo en Madrid, pensé: ¿Por qué no?”, reflexiona B Jones.

La artista revela que cuando termine Tomorrowland se marcará otro objetivo como colaborar con grandes artistas.

"Me gustaría que dentro de 30 años alguien estuviera aquí tomándose un café, escuchara una canción mía y la cantara sin saber quién es el autor”, señala B Jones.

Recientemente la DJ andujareña fundó un sello discográfico propio, 'Arryba', con el objetivo de promocionar DJs y productores de España y de los países de habla hispana.

"Yo creo que hay mucho talento en el mundo hispano. Al final las capitales de la música electrónica están en Alemania, Bélgica y Holanda, que tienen costumbres muy diferentes a los españoles y latinos. Eso para nosotros es una barrera a la hora de firmar contratos, desenvolvernos y subir escalones en esta profesión", señala B Jones.

"Esa diferencia cultural que tenemos tiene mucho valor en esta industria en la que ya ha habido un artista como Avicii. Pero a lo mejor un artista llamado 'Pedro'... creemos que un 'Pedro' no va a funcionar pero si tuviéramos más seguridad en nosotros habría muchísimos más artistas del mundo hispano en el top".

