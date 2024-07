Kamala Harris agrade el apoyo de Biden, pero aboga por "ganarse" la nominación presidencial demócrata

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha agradecido a Joe Biden su apoyo para ser la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, pero ha defendido la necesidad de "ganarse" esta nominación. "Me honra contar con el apoyo del presidente y mi intención es ganarme y vencer en esta nominación", ha apuntado Harris en un mensaje difundido en redes sociales. "Durante el último año he viajado por todo el país hablando con los estadounidenses sobre la clara elección que tendrán que hacer en estas trascendentales elecciones y es lo que voy a seguir haciendo en los próximos días y semanas", ha adelantado. Harris ha prometido que hará "todo lo que esté en mi poder" para "unir al Partido Demócrata y unir a nuestra nación para derrotar a Donald Trump y su extremista Proyecto 2025". "Tenemos 107 días hata las elecciones. Juntos vamos a luchar. Y juntos vamos a vencer", ha remachado. El mensaje incluye además un agradecimiento a Biden "en nombre del pueblo estadounidense" por sus "décadas de servicio a nuestro país". También destaca su "extraordinario legado sin igual en la historia estadounidense", "por encima del de presidentes que han tenido dos mandatos". "Es un profundo honor haber sido su vicepresidenta y estoy profundamente agradecida al presidente Biden y a toda la familia Biden", ha resaltado. En particular ha puesto en valor la "honestidad" y la "integridad" de Biden, así como "su amor por nuestro país y por el pueblo estadounidense". "Con este acto altruista y patriótico el presidente Biden está haciendo lo que ha hecho a lo largo de toda su vida de servicio: poner al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo lo demás", ha recalcado.

