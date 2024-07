Carlos Maturana acude a ver a Lara Dibildos al teatro derrochando su amor por ella

Lara Dibildos sigue siendo aquella mujer imparable que se come el mundo encima de los escenarios. Ahora, disfruta al máximo de la obra de teatro 'No más besos' y como no podía ser de otra manera, su pareja no se ha querido perder la función. Este viernes, Carlos Maturana aparecía por el Teatro Luchana en Madrid sin esconde su amor por Lara, con una sonrisa en su rostro y dejando claro que es el fan número uno de la actriz: "Aquí, a verla como siempre". Con esa simpatía que le caracteriza, le preguntábamos si le gusta más la obra o la actriz y lo tenía claro: "Lara". Y es que desde que supimos de su relación sentimental siempre se ha mostrado muy discreto, permaneciendo en un segundo plano para evitar esa exposición mediática tan temida por algunos. Carlos nos aseguraba que tiene pensado seguir yendo a verla y aprovechar para que le vean sus amigos: "De momento sí, la verdad es que me gusta y así vengo una vez más con mis amigos".

