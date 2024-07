(Análisis) Una España con fe renovada busca el segundo metal olímpico del baloncesto femenino

La selección española femenina de baloncesto aterriza con miras altas en los Juegos Olímpicos de París después de haber recuperado la confianza en sí misma, en busca del que sería el segundo metal olímpico de su historia, en un cambio de ciclo que promete. España llega a la capital gala en un contexto de ilusión y energías renovadas, aunque también de exigencia máxima en sus objetivos. El baloncesto femenino español vivió una época muy dorada de éxitos hasta que en 2021 sufrió un frenazo que trajo consigo cambios. El principal, el nombramiento de Miguel Méndez como seleccionador. El equipo disputó el año pasado su primer torneo con el gallego al frente y se proclamó subcampeona de Europa, cayendo ante la anfitriona Bélgica en la final. Un buen punto de partida para una España que llevaba más de diez años ganando títulos hasta que, en 2021, llegó un casi lógico vuelo rasante, aunque trajo consigo alguna problemática con el extécnico Lucas Mondelo. Jugadoras descontentas y fuertes acusaciones en un ambiente enrarecido que estalló tras el duro verano de 2021. Entonces, en el Eurobasket donde además España era anfitriona, la selección no pasó de cuartos de final y le costó además quedarse fuera del siguiente Mundial. Después, en los Juegos de Tokio, donde defendían la histórica plata de 2016, las españolas se despidieron también en cuartos ante Francia. La falta de resultados aceleró el cambio de ciclo con la destitución del técnico catalán. Una década de éxitos que terminó muy desgastada y que dio paso a Miguel Méndez como nuevo jefe. Un coleccionista de títulos, tres veces campeón de la Euroliga con el Ekaterimburgo, bien conocido y acogido por las jugadoras. El técnico lucense ha devuelto la confianza a las internacionales, logrando además una dulce transición hacia nuevas generaciones con ese sólido debut absoluto en la plata continental. Méndez ganó quince partidos seguidos y supo voltear una derrota en su estreno en el Eurobasket para llegar a la final contra la favorita. España gana de nuevo y mucho, siempre desde la defensa. CUARTOS JUEGOS PARA ALBA TORRENS En Paris 2024, la selección tendrá la sensible baja de la pívot Raquel Carrera, lesionada en la rodilla durante la Copa de la Reina, y la también lesionada, de última hora, Silvia Domínguez, mientras que Megan Gustafson entró en la lista en detrimento de Astou Ndour como hueco para la nacionalizada y tras haber echado ya una mano en el Preolímpico que el equipo tuvo que pasar. Sólo cinco jugadoras repiten de los anteriores Juegos. Alba Torrens, en sus cuartos Juegos a sus 34 años y al lado de Méndez en el Celta con 16 años y después en Rusia, Maite Cazorla, Leticia Romero, Mariona Ortiz, Queralt Casas, Leonor Rodríguez, Andrea Vilaró, María Conde, María Araújo, Paula Ginzo, Laura Gil y Gustafson quieren recuperar el podio para una selección que cayó en cuartos de final en Tokio y fue plata en Rio de Janeiro 2016. Aquel es hasta ahora el único metal olímpico del baloncesto femenino español, pero Méndez ha reforzado la convicción de un equipo habituado a los metales, cuatro veces campeón de Europa, con el paréntisis ya superado de 2021. China, Puerto Rico y Serbia serán los rivales de España en una primera fase dura pero asequible. La 'Familia' mantiene su condición insaciable ante un reto mayúsculo, donde el margen se estrecha y la motivación agranda. Para estar en la capital gala, la selección ganó el Preolímpico de Sopron, donde comenzó con una intrigante derrota contra Japón, pero se rehizo después contra una potente Canadá y la anfitriona Hungría. En su puesta a punto, la gira olímpica ha dejado buenas sensaciones, con el encontronazo ante una Bélgica que volvió a ser superior. De menos a más, como una pretemporada, España sabe bien cuándo toca dar un plus y será a partir del día 28 contra China. EL 3X3 FEMENINO, A APROVECHAR SU INCREÍBLE BILLETE Además, el baloncesto femenino español estará representado también por el equipo de 3x3, el cual logró un espectacular billete olímpico el pasado mes de mayo. Después de quedarse a las puertas de Tokyo 2020, la selección femenina se desquitó en un increíble desenlace ante Canadá en el Preolímpico de Debrecen (Hungría). Las americanas remontaron un partido que tenía España controlado y, cuando la prórroga parecía inevitable, una canasta de espaldas al aro de Gracia Alonso selló el pasaporte a París junto a sus compañeras Sandra Ygueravide, Vega Gimeno y Juana Camilión. En la capital francesa, las españolas se medirán con Azerbaiyán, Francia, China, Estados Unidos, Australia, Canadá y Alemania. Tres años después de la amarga derrota en la prórroga contra Japón también sobre la bocina, España saboreó el otro lado de la historia para tener al menos el 3x3 femenino entre los ocho equipos del segundo torneo olímpico para esta disciplina. La Plaza de la Concordia será el escenario del 'baloncesto callejero' donde España ha demostrado que sabe competir y tiene magia.

Compartir nota: Guardar Nuevo