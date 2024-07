(Análisis) El ciclismo español sueña con seguir abonado a las medallas en los Juegos Olímpicos

El ciclismo español, sin la presencia de una gran figura referente en la modalidad de carretera, tendrá complicado seguir abonado a las medallas en los Juegos Olímpicos de París, donde acude con representación también en la pista y en la 'mountain bike', la encargada de dar los últimos éxitos en el evento, y fallando sól en BMX. Los bronces de Carlos Coloma y David Valero en 'BTT' en Río de Janeiro y Tokio, respectivamente, engordaron el palmarés de España en unos Juegos en ciclismo hasta los 16 metales, con cinco oros, otras tantas platas y seis bronces, con los 'pistards', con nueve, como los más prolíficos. En París, el panorama no invita a ser demasiado optimistas, pero tampoco parecía halagüeño en las dos últimas citas, en la que el ciclismo de montaña mantuvo un idilio que se ha alejado del ciclismo en ruta desde el oro de Samuel Sánchez en Pekín 2008. España lleva tres representantes masculinos debutantes en los Juegos: Juan Ayuso (UAE Team Emirates), y los dos últimos campeones españoles, Oier Lazkano y Alex Aranburu del Movistar; y dos femeninos, Mavi García (Team Jayco AlUla) y Mireia Benito (AG Insurance-Soudal), también debutante. En este respecto destaca la ausencia de la campeona española Usua Ostolaza (Laboral Kutxa), que no ha sido elegida. En el caso de los chicos, debido a los problemas de salud de Juan Ayuso, que le obligaron a abandonar el Tour de Francia y a renunciara a la crono olímpica, las opciones pasan por el dúo de Movistar, formado por un Lazkano en un gran estado de forma y un Aranburu que también ha dejado un buen sabor de boca en la 'Grande Boucle'. Sin embargo, ambos no están entre los favoritos en la prueba en línea, con un recorrido de clásica primaveral, y con subidas constantes, donde podrían hacer gala de su punta de velocidad y explosividad después del buen nivel que han exhibido en el Tour. Además, Lazkano será el representante español en la prueba de contrarreloj, donde sus opciones de medalla son bastante más remotas. En el caso femenino, Mavi García y Mireia Benito tampoco parten entre las candidatas a las medallas en la prueba en línea, aunque la primera ya demostró en su debut olímpico en Tokio, que nunca se le puede descartar, después de finalizar en una meritoria duodécima posición. Benito será la representante española en la prueba contrarreloj, donde pese a su título de campeona española por segundo año consecutivo, sus opciones no son demasiado elevadas. TORRES Y MORA, BAZA EN EL VELÓDROMO En ciclismo en pista España tan solo contará con representantes en la modalidad masculina, Albert Torres y Sebastián Mora, seguramente dos de sus mejores 'pistards' y que competirán tanto en la prueba de Madison como en Ómnium. En la Madison, donde ambos fueron en 2020 subcampeones del mundo y campeones del mundo, lo harán en pareja haciendo dúo en las 200 vueltas que deberán completar alrededor del Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines. En Tokio fueron diploma olímpico y no llegan en mala forma después de lograr en marzo el segundo puesto en la Copa de Naciones de Hong Kong, donde certificaron su plaza olímpica. Por otro lado, en la prueba de Ómnium, consistente en cuatro pruebas, 'scratch', 'tempo', eliminación y carrera por puntos, Torres, que disputa su tercera cita olímpica tras las de Londres y Tokio, logró una décima posición en la capital nipona. En el caso de Mora, también serán sus terceros Juegos Olímpicos tras los de 2012 y 2020, y tratará de finalizar el Ómnium después de no poder completarlo en Tokio. Su cuarta posición en la Copa de las Naciones y su bronce en el Campeonato de Europa en 2022, son sus avalas para intentar estar con los mejores. España ha conseguido a lo largo de su historia nueve medallas en esta disciplina, tres de oro, plata y bronce. Las últimas de ellas llegaron en Pekín 2008, donde Leire Olaberria se colgó el bronce, y Joan Llaneras consiguió el oro en la carrera por puntos, y la plata junto a Antonio Tauler en la Madison. VALERO Y EL RETO DE VOLVER A SUBIR AL PODIO Finalmente, en el ciclismo de montaña, España solo estará representada en la categoría masculina por el medallista de bronce en Tokio David Valero, y Jofre Cullell, que disputará su segunda cita olímpica en una modalidad que le ha brindado a España cuatro medallas, una plata y tres bronces desde su estreno en Atlanta'96. Después del sorprendente resultado de Valero y de Carlos Coloma en 2016, las esperanzas españolas de conseguir medalla están depositadas en una prueba muy impredecible, donde los pinchazos y las caídas son algo muy habitual, lo que puede deparar resultados sorprendentes. En el caso del bronce en Tokio, que llegó a ser número uno del ranking, su segundo puesto en el Mundial de 2022, invita a soñar con un buen resultado en el circuito de Élancourt, a las afueras de París. Cullell, por su parte, afronta la cita con más experiencia que en 2020, cuando cruzó la meta en decimoquinta posición.

