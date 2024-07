Brasil detiene exportaciones de pollo a UE y Argentina por enfermedad de Newcastle

(Bloomberg) -- Brasil detuvo las exportaciones de pollo a la Unión Europea y Argentina tras detectarse una virulenta enfermedad avícola en una granja comercial, lo que interrumpe los envíos del mayor exportador mundial.

Una granja avícola del estado de Rio Grande do Sul fue clausurada tras confirmarse el miércoles la presencia del virus de Newcastle, según el Ministerio de Agricultura del país. Las aves del lugar van a ser sacrificadas como parte de las medidas para impedir la propagación de la enfermedad.

La nación sudamericana también suspendió las exportaciones de pollo, huevos y otros productos desde el estado fronterizo con Uruguay a otros países como China, India, Sudáfrica y México, según un comunicado emitido por el Ministerio.

La enfermedad de Newcastle —altamente transmisible entre las aves, pero que no afecta a los seres humanos— suele llevar a los principales países importadores a prohibir las importaciones de pollo procedente de regiones infectadas. Ello supondría un duro golpe para BRF SA, el mayor productor de pollo de Brasil, que se ha estado recuperando de una recesión de la industria avícola.

Las acciones de BRF cerraron con una baja del 7,9% el jueves, la mayor pérdida desde noviembre. Marfrig Global Foods SA, que controla BRF, cayó un 9,1%, el mayor retroceso desde finales de 2022. JBS SA descendió un 2,5%.

El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Favaro, dijo que un pollo dio positivo de la enfermedad de Newcastle, que ataca los sistemas respiratorio, nervioso y digestivo. El colapso de un techo en un gallinero después de una tormenta puede haber expuesto al pollo al virus, que se puede encontrar en las heces de aves silvestres infectadas, dijo a periodistas el jueves.

“Parece tratarse de un caso aislado”, dijo Favaro. “No hay señales de animales enfermos en la zona, y mucho menos en la región”.

La enfermedad de Newcastle se detectó por última vez en aves de corral de Brasil en 2006. Según datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, no se han registrado casos previos de la enfermedad en bandadas comerciales en el país.

