Álvaro Iglesias: "Con la bola estamos a la altura de los mejores equipos del mundo"

Olga Martín

Madrid, 19 jul (EFE).- Los Juegos Río 2016, los de Tokio 2020 y 231 partidos internacionales dan brillo a la carrera de Álvaro Iglesias Marcos, capitán junto a Marc Miralles de la selección española de hockey, equipo que viajará mañana a París y que considera que "está a la altura de los mejores del mundo con la bola".

Hijo de José Iglesias Bilbao, olímpico en Seúl'88 y Barcelona'92, el madrileño (1993) habló con EFE de su trayectoria deportiva, que incluye una experiencia en Holanda con 16 años y otra en Bélgica con 20 y también una rotura de ligamento cruzado de rodilla en noviembre de 2020, con la que convive sin operarse desde entonces con una preparación específica.

- Pregunta (P) : ¿Pensó alguna vez que iría a tres Juegos Olímpicos?

- Respuesta (R): Todo el mundo cuando tiene el sueño de ser olímpico no piensa quiero ir a 2, 3 o 4 Juegos. Estoy superfeliz. Para nuestro deporte es el mayor evento. Los primeros me pillaron muy joven, con esa adrenalina de si voy a estar en la lista o no. Los segundos fueron especiales por el covid y porque venía de una lesión grande con la duda de si lo iba a conseguir. Estos han sido los más tranquilos, en los que más peso he tenido en el equipo, pero con más responsabilidad y más presión.

- P: ¿Hasta dónde puede llegar España en París?

- R: Llevábamos mucho tiempo sin poner el foco en el entrenamiento y sacar más de 15 días para entrenar. Hemos hecho diez dobles sesiones y hemos entrenado de maravilla. Todo el mundo dice que el partido de Francia y el de Sudáfrica son los que tenemos que ganar. Nosotros no lo vemos así. Tenemos que ir a jugar a ganar cada partido, que no es lo mismo que ganar todos los partidos. No pensamos en Alemania antes que en Gran Bretaña. Sabemos que podemos competir contra todos.

Tenemos la ilusión de meternos en cuartos. Es el primer objetivo y estás a un partido de jugar por medallas. Y una vez en semifinales tienes dos partidos para ganar una medalla. Para mí lo más difícil es el grupo. Nos ha tocado con los mejores equipos europeos. Lo bueno es que luego el cruce de cuartos puede ser algo más accesible. Si no sale muchas veces aprendes más de una derrota que de una victoria, pero al ser un grupo tan joven se aprenderá mucho para el siguiente ciclo.

- P: ¿En qué cambia este equipo del que estuvo en Tokio?

- R: La mayor diferencia ha sido el cambio de etapa. Fred (Soyez) cogió una generación con mucha experiencia, prácticamente todo el equipo había sido olímpico y es diferente tratar con muchos jóvenes como es ahora. Max tiene ahí un papel importante para que no haya esos nervios y presiones por ser sus primeros Juegos. Él se fija mucho en el nivel técnico individual de cada uno, desde ese punto de vista hemos aprendido mucho y ha habido una mejora. Y cuando mejoras esto lo táctico sale solo.

- P: ¿Cómo definiría a España en el campo?

- R: Tenemos una generación con muchos jugadores que pasan bien la bola, leen bien el juego y es uno de nuestros puntos fuertes. Sin bola nos cuesta algo más, esa experiencia que tienes de cuando eres más veterano de cómo defender, cómo jugar según qué momentos, aún no la tenemos, pero con bola estamos a la altura de los mejores del mundo. Las estadísticas lo dicen. Cada vez que jugamos contra los mejores equipos del mundo tenemos prácticamente las mismas entradas al área.

- P: ¿Y cómo es el vestuario con tanto joven?

- R: Son tantos que ahora mandan los jóvenes... pero cada uno tiene sus cosas, sus gracias... Borja se encarga de la música, va siempre con el altavoz y es muy importante porque siempre pone buena música, desde románticas a reggaeton o tecno, y tenemos bromas internas como los 'malotes' que se ponen en la parte de atrás del bus.

- P: ¿Cuánto le influyó que su padre fuese jugador de hockey?

- R: Mi padre fue a Seúl y Barcelona, mi hermana (Belén) fue a Tokio y va a París y mi mujer (Begoña García) fue a Río, a Tokio y va a París. Yo nací en el 93 y los últimos Juegos de mi padre fueron en el 92, pero he visto muchísimas fotos y vídeos en casa. Lo veía y decía "yo quiero hacer lo mismo". A mí me enorgullece que mi padre haya ido a unos igual que a él que sus dos hijos hayan podio ir. Es felicidad, orgullo y satisfacción. Me miro mucho en él.

- P: ¿Ha pensado qué hará después de París?

- R: Creo que van a ser mis últimos juegos. Dejarlo o no es una conversación pendiente con el entrenador cuando llegue el momento pero estoy muy tranquilo por todo lo que he hecho. Si ha llegado el momento hay que afrontarlo con felicidad, porque llegan otras cosas que serán igual de buenas. Estudié ADE y un máster y formaciones relacionadas con el mundo del fútbol porque quiero meterme en el mundo del fútbol que es lo que más me gusta. EFE

