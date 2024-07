Al menos un muerto y siete heridos por un dron lanzado por los hutíes contra Tel Aviv

Al menos una persona ha muerto y otras siete han resultado heridas en la madrugada de este viernes como consecuencia del ataque de un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen contra la ciudad israelí de Tel Aviv y que no llegó a activar ninguna alerta aérea, lo que supone una importante escalada de los insurgentes en sus ataques contra objetivos israelíes. "Una investigación preliminar muestra que la explosión en Tel Aviv ha sido causada por la caída de un objeto aéreo que no activó ninguna alerta. El asunto está siendo investigado en profundidad. Numerosas fuerzas operan ya en el lugar. La Fuerza Aérea aumentará las patrullas de los aviones que operan para proteger los cielos del país. No hay cambios en las directivas del Mando del Frente Interior", reza un comunicado del Ejército israelí publicado en su cuenta de la red social X. Por su parte, el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha informado en su canal de Telegram que han ejecutado una "operación de calidad" contra Tel Aviv, y cuyos detalles dará a conocer más adelante. La radio de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha publicado informaciones sobre el hallazgo de un cadáver en el lugar de la explosión. Poco antes, ha compartido un vídeo en el que se escucha el sonido de la explosión y se observa el reflejo del impacto. El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha informado de que ha trasladado a dos personas al hospital, un hombre de 37 años y una mujer de 25 años que se encuentran en estado leve, completamente conscientes y con heridas de metralla en las extremidades y el hombro.

