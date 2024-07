Torres llama al PP a decir "cuanto antes" si apoya la reforma de la Ley de Extranjería: "Se exige una medida urgente"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Partido Popular (PP) decir "cuanto antes" si está de acuerdo con el texto de la Proposición de Ley para la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, que hará obligatoria la acogida solidaria de menores extranjeros no acompañados por las distintas comunidades autónomas, presentada por los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, PSOE y Sumar en el Congreso, ya que "se exige una medida urgente". Así lo ha defendido este jueves Torres en una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si el Gobierno tiene intención de ceder a las condiciones planteadas por los de Alberto Núñez Feijóo para alanzar un acuerdo sobre la reforma. En este sentido, el titular de la cartera de Política Territorial ha asegurado que le hubiera gustado que el Partido Popular hubiese suscrito el pasado lunes la iniciativa legislativa, pero "no lo quiso firmar". "Tendrán que decir por qué no. Ellos gobiernan en Canarias. Conocen el problema de Canarias. Se exige una medida urgente", ha subrayado. Torres ha asegurado que los 'populares' han trasladado "propuestas" sobre esta materia después de que él mismo se las pidiera y que intentó "hablar" con el PP antes de sentarse "en una mesa" con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. "Fui yo quien este fin de semana les pedí que se sumaran a esa iniciativa legislativa y ahora el martes lo que hay que hacer es que se admita trámite y luego tendremos que ver todas esas peticiones", ha señalado. "Yo espero, deseo, y creo que es lo que debe hacer el Partido Popular, que vote sí a la tramitación parlamentaria y que cuanto antes nos diga que está de acuerdo con el texto registrado", ha manifestado Torres, que ha añadido que, en ese caso, la reforma se podría realizar "por urgencia en un decreto ley en el Consejo de Ministros porque sería convalidado". RESOLVER LA EMERGENCIA Según ha indicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, la cuestión de los menores migrantes no acompañados "hoy está en el debate nacional", pero surge por una "situación específica", que en estos momentos están viviendo Ceuta y Canarias. "La emergencia está en donde hay emergencia y vamos a centrarnos en resolverla, que tiempo habrá para seguir con otras cuestiones que tienen que ver con ese fenómeno migratorio y con la respuesta humanitaria que, por ejemplo, el socio del PP hasta ayer no quería asumir", ha declarado en alusión a la ruptura de los 'populares' con VOX. Además, al ministro ha aseverado que es "asombroso" que "300 menores", "niños y niñas", han supuesto la ruptura de esos gobiernos. "Son niños y niñas, y tienen idénticos derechos que nuestros hijos e hijas, pero eso creo que también demuestra que había gobiernos sustentados en cuestiones que estaban muy alejadas de las labores humanitarias y que no fue el PP quien expulsó a Vox, sino Vox quien rompió los gobiernos", ha subrayado. En cuanto a la exigencia del PP de que todas las comunidades estén en las mismas condiciones en la distribución de menores migrantes, incluida Cataluña, el ministro considera que "sobra esa petición" porque el Ejecutivo ya le ha comunicado "oficialmente", en este caso a Junts per Cataluña, que "no cabe que ningún territorio quede fuera". "Ellos (Junts) están negociando una delegación integral de inmigración y lo que han pedido es que, en tanto en cuanto están en esa negociación, queden excluidos de esa distribución de niños y niñas. No cabe. Se lo hemos dicho nosotros, el Gobierno de España. Así que esa petición del PP ya está resuelta. Una razón más para que voten sí el martes y que incluso nos digan que están de acuerdo para poder llevarlo a un Consejo de Ministros", ha reiterado. "ESTAMOS HABLANDO CON TODOS LOS GRUPOS" Sobre si ha mantenido algún tipo de contacto con el Partido Popular en las últimas horas, Torres ha aclarado que los mantuvo "el fin de semana anterior" y ha añadido que "quedan días hasta el próximo martes". "Estamos hablando con todos los grupos. Hablaremos también con el Partido Popular y vamos a poner todo por nuestra parte, porque somos conscientes del problema que tienen los territorios frontera", ha confirmado. Por último, Torres ha señalado que esta situación afecta en la actualidad a Canarias, Ceuta y Melilla, pero en el año 2018 fue Andalucía, y "mañana puede ser Murcia, puede ser cualquier otra comunidad", como Baleares, que también "tiene una presión determinada". "Vamos a hacer el máximo de los esfuerzos, porque ya le hemos dicho además al Gobierno Canarias que tiene el compromiso de los dos socios del Gobierno de España y esperemos que también se sume a ello el principal partido de la oposición", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo