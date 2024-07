Jueves, 18 de julio de 2024 (08:00 GMT)

EEUU ELECCIONES

Biden se muestra más receptivo a escuchar las peticiones para que se retire, según el NYT

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha dado ninguna indicación de que vaya a cambiar de opinión sobre su permanencia en la carrera presidencial, pero parece ahora más dispuesto a escuchar a quienes le aconsejan que es mejor retirarse, según The New York Times. Biden se ha mostrado más receptivo en los últimos días a escuchar los motivos sobre por qué debería renunciar a su candidatura a la reelección, dijeron al diario fuentes del partido demócrata.

ISRAEL PALESTINA

El Parlamento israelí vota "en contra como principio" de un Estado palestino

Jerusalén (EFE).- La Knéset (Parlamento israelí) votó la madrugada del jueves "en contra como principio" del establecimiento de un Estado palestino, en medio de un creciente debate al respecto en la comunidad internacional por la guerra en la Franja de Gaza. La resolución que niega la posibilidad de un Estado palestino, copatrocinada por partidos de la coalición derechista de Benjamín Netanyahu y otros partidos de la misma tendencia de la oposición, pasó con 68 votos a favor y 9 en contra.

AI denuncia torturas y detenciones arbitrarias a gazatíes por Israel y Cruz Roja advierte que su hospital en Rafah está al límite tras ataques

Jerusalén (EFE).- Amnistía Internacional (AI) hizo público este jueves un informe en el que denunció torturas y detenciones en régimen de incomunicación a palestinos por parte de Israel, y llamó a las autoridades a liberar "de forma inmediata" a los detenidos de forma arbitraria. A su vez, el hospital de campaña que mantiene Cruz Roja en Rafah, en el extremo sur de Gaza, está funcionando casi al límite de su capacidad después de que fueran ingresados en él muchos de los heridos en el reciente ataque al campamento de Al Mawasi, en la costa gazatí y que causó cerca de un centenar de muertos, indicó este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

UCRANIA GUERRA

Ucrania derriba los 16 drones kamikaze lanzados por Rusia contra su territorio

Kiev (EFE).- Rusia atacó la pasada noche territorio ucraniano con 16 drones kamikaze Shahed que fueron derribados en su totalidad por las defensas aéreas de Ucrania, según informó este jueves la Fuerza Aérea ucraniana. Las interceptaciones se produjeron sobre el territorio de las regiones de Dnipropetrovsk y Poltava (centro), Zaporiyia (sureste), Kiev (norte) y Járkov (noreste).

Rusia derriba 33 drones ucranianos sobre Crimea y dos sobre la región de Briansk

Moscú (EFE).- Los sistemas de defensa antiaérea derribaron anoche 33 drones ucranianos sobre la anexionada península de Crimea y dos sobre la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. El parte castrense añadió que las fuerzas rusas destruyeron además en la aguas del mar Negro diez lanchas no tripuladas que se dirigían hacia la península de Crimea.

LÍBANO ISRAEL

Muere un líder de Jamaa al Islamiya en un bombardeo israelí contra el este del Líbano

Beirut (EFE).- Un líder del grupo suní libanés Jamaa al Islamiya murió este jueves en un bombardeo israelí contra el vehículo en el que viajaba por el Valle de la Bekaa, una zona del este del Líbano alejada de la frontera común donde se suele concentrar la violencia, informaron diversas fuentes. La Defensa Civil libanesa anunció en su cuenta de X que una persona perdió la vida a causa del ataque aéreo, que tuvo como objetivo un coche en el área de Ghazze, y detalló que otras organizaciones se encargaron de trasportar el cuerpo de la víctima a un hospital.

UE INSTITUCIONES

Von der Leyen: "Europa enfrenta una decisión que definirá nuestro lugar en el mundo"

Estrasburgo (Francia) (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió este jueves la confianza del Parlamento Europeo para revalidar su cargo al frente del Ejecutivo comunitario y advirtió de que Europa enfrenta ahora "una decisión clara que definirá nuestro mundo en los próximos cinco años, pero también nuestro lugar en el mundo en los próximos cincuenta". "La decisión es si dejamos que los acontecimientos y el mundo a nuestro alrededor decidan por nosotros o si nos unimos y construimos nuestro futuro para nosotros", dijo Von der Leyen en su discurso ante la Eurocámara.

ECUADOR CORRUPCIÓN

El correísmo salva de inhabilitación al expresidente de Judicatura acusado de corrupción

Quito (EFE).- La abstención del correísmo evitó este miércoles que fuese censurado por la Asamblea Nacional (Parlamento) el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, acusado por la Fiscalía de presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis, una gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria que reveló la infiltración del crimen organizado en los poderes estatales. El juicio político celebrado en el Legislativo ecuatoriano contra Terán y la exvocal del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno no obtuvo los votos necesarios para lograr su inhabilitación, en una sesión donde los dos interpelados comparecieron ante el pleno de la cámara para defenderse de los cargos en su contra de presunto incumplimiento de funciones.

FRANCIA SUCESOS

El incendio que mató a siete personas en Niza, tres de ellos niños, pudo ser provocado

París (EFE).- El incendio que esta madrugada causó la muerte de siete personas, entre ellas tres niños, en la ciudad de Niza se investiga como un acto provocado, anunció el fiscal Damien Martinelli. "La pista criminal está bajo consideración", declaró brevemente Martinelli junto al edificio siniestrado, y añadió que se ha iniciado una investigación por el cargo de incendio voluntario causante de muertes.

COREA DEL SUR LGTBI

Supremo surcoreano reconoce derechos de cobertura sanitaria a parejas del mismo sexo

Seúl (EFE).- El Tribunal Supremo surcoreano equiparó este jueves ciertos derechos de cobertura sanitaria de las parejas del mismo sexo con los de los matrimonios heterosexuales, en lo que supone una decisión histórica en el país asiático. De manera unánime los 14 jueces del Supremo aprobaron ratificar el fallo del Alto Tribunal de Seúl emitido en 2023 que reconoce que las parejas del mismo sexo tienen derecho a inscribir a uno de sus integrantes como dependiente en materia de cobertura sanitaria, al igual que los matrimonios heterosexuales. EFE

