Aumenta a 18 el balance de muertos por las protestas contra el sistema de cuotas en Bangladesh

El balance de muertos debido al aumento de la violencia durante las manifestaciones contra el sistema de cuotas para los trabajadores del sector público en Bangladesh ha aumentado a 18, mientras que más de 2.500 personas han resultado heridas. Entre los fallecidos se encuentra el periodista Hasan Mehedi, de 28 años, que trabajaba para el diario 'Dhaka Times'. Del total, 14 manifestantes han perdido la vida en Daca (centro), según ha recogido el diario 'The Daily Star'. En medio del caos, la página web de la Policía de Bangladesh ha sufrido un hackeo. "La protesta pacífica de nuestros valientes estudiantes se ha topado con la fuerza bruta y el asesinato orquestados por el Gobierno y sus compinches políticos", reza el mensaje de los 'hackers'. La violencia ha continuado este jueves pese a que la primera ministra, Sheij Hasina, anunciara en la víspera el establecimiento de una comisión judicial para investigar la muerte de manifestantes, acusando a grupos de radicales de infiltrarse en las protestas. De hecho, el ministro de Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios, Anisul Huq, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que el Gobierno está dispuesto a "mantener conversaciones" con los manifestantes en cualquier formato, según ha recogido la agencia de noticias BSS. Las protestas comenzaron en varias universidades, con estudiantes exigiendo una reforma del sistema de cuotas para los empleos públicos, los cuales en más de la mitad están reservados para grupos específicos, entre ellos los descendientes de combatientes de la guerra de independencia, mujeres, habitantes de distritos empobrecidos, minorías étnicas y personas con discapacidad. Las manifestaciones se iniciaron a principios de mes en varias ciudades del país, después que el Tribunal Superior de Bangladesh restableciera este sistema, que fue eliminado en 2018 tras importantes movilizaciones estudiantiles. Amnistía Internacional denunció por aquel entonces el uso de la fuerza por parte de las autoridades. SOBRE EL USO DE LA FUERZA Amnistía Internacional (AI) acusó a las autoridades el miércoles de sobrepasarse en el uso de la fuerza, así como de no garantizar la protección de los estudiantes durante las protestas, según demuestran las pruebas en vídeo analizadas por la ONG. "Amnistía Internacional condena enérgicamente el asesinato del estudiante Abu Sayed y los ataques contra manifestantes por la reforma de cuotas en la Universidad de Dhaka y otros campus de todo el país", señaló en un comunicado el investigador regional para Asia Meridional de AI, Taqbir Huda. Según testimonios de los testigos recogidos por AI, las protestas estaban siendo pacíficas hasta que miembros de la Liga Chhatra (BCL) --ala estudiantil del gubernamental Liga Awami de Bangladesh-- empezaron atacar a los manifestantes con palos y garrotes en la Universidad de Daca. "No teníamos nada en nuestras manos; sólo teníamos pancartas y banderas. Comenzaron a arrojarnos ladrillos y luego barras de hierro. No discriminar entre hombre o mujer. A las mujeres las patearon en el pecho, en el estómago y en la cabeza", señala un manifestante. Un vídeo verificado por AI muestra a varios hombres con armas mientras intentaban entrar en un hospital de Daca el 15 de julio. Una testigo afirma que atacaron a los presentes en el ala de emergencias pese a la presencia de la Policía.

