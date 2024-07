Williams de Fed dijo que los datos de inflación son positivos, pero se necesitan más

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que los datos de inflación de los últimos meses han sido alentadores, pero que quiere ver más evidencia en los próximos meses que le proporcione la confianza necesaria para reducir los costos de endeudamiento.

En una entrevista con Wall Street Journal publicada el miércoles, Williams dijo que el banco central aprenderá “mucho” entre julio y septiembre, un mes en el que se espera que las autoridades reduzcan las tasas de interés.

Los comentarios del jefe Fed de Nueva York, junto con los del presidente del banco central, Jerome Powell, y otras autoridades en los últimos días, sugieren que la Reserva Federal se está acercando a recortar las tasas, pero aún no está lista para hacerlo.

Las lecturas de los últimos tres meses “nos están acercando a la tendencia desinflacionaria que estamos buscando”, dijo. “Estas son señales positivas. Me gustaría ver más datos para tener más confianza en que la inflación se acerca de manera sostenible hacia nuestra meta del 2%”. La entrevista se realizó el martes.

Las autoridades se reunirán los días 30 y 31 de julio, pero los inversionistas apuestan a que no comenzarán a reducir las tasas hasta su reunión de septiembre.

Williams reiteró los dichos de Powell al señalar la importancia de equilibrar los riesgos de mantener las tasas demasiado altas durante demasiado tiempo, lo que podría dañar el empleo, frente a los recortes prematuros y el estancamiento del progreso en frenar las presiones sobre los precios.

“De hecho, vamos a aprender mucho entre julio y septiembre”, dijo Williams. “Ambos objetivos de nuestro doble mandato están muy presentes en mi pensamiento sobre las decisiones políticas, pero es absolutamente esencial que podamos lograr esta meta de hacer que la inflación vuelva al 2%”.

Los banqueros centrales estadounidenses dijeron en junio que estaban esperando una “mayor confianza” en que la inflación se estaba desacelerando de manera sostenible hacia su meta del 2% antes de reducir su tasa de política monetaria, que han mantenido en un máximo de más de dos décadas durante aproximadamente un año. Los datos recientes han mostrado una nueva relajación de las presiones sobre los precios y un indicador clave de los precios al consumidor registró el menor avance desde 2021 en junio.

“Siento que la postura política en este momento está funcionando bien”, dijo Williams. “Si obtenemos más datos como este, creo que tendré más confianza” en que la inflación se está moviendo de manera sostenible al 2%.

