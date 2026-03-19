La agencia marítima de Reino Unido reporta un nuevo impacto contra un barco cerca de Ormuz

Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este jueves de un nuevo ataque contra un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz.

Según un mensaje en su cuenta de X, la embarcación fue alcanzada a 11 millas náuticas (20 kilómetros) al este de la costa de los Emiratos Árabes Unidos por un "proyectil desconocido" que provocó un incendio a bordo.

Ormuz, una vía por donde pasa el 20 % el comercio marítimo de hidrocarburos, está bloqueada por Irán en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

Desde el 28 de febrero, cuando empezó la ofensiva de Washignton con el Estado judío contra Teherán, la UKMTO ha registrado 20 incidentes en barcos alrededor del estrecho, de los cuales 15 son ataques directos y 5 son "actividades sospechosas", como haber escuchado o visto un proyectil.

Este jueves, un gran petrolero con bandera de Barbados se vio obligado a abandonar el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas iraníes entraran en posición de ataque.

Según la Guardia Revolucionaria iraní, citada por la agencia Fars, el buque transportaba 160.000 toneladas de petróleo y fue interceptado cuando intentaba ingresar en este cuello de botella marítimo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado para crear una coalición militar para asegurar la navegación en Ormuz, pero la OTAN, Australia, Japón o Corea del Sur rechazaran su petición.

Tras este rechazo, Trump dijo este miércoles que su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas. EFE