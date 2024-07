IlloJuan y Masi confirman su ruptura tras siete años de relación

El streamer IlloJuan y su ahora exnovia, Masi Rodríguez, han anunciado el fin de su relación. La pareja de Málaga, que llevaba siete años junta y era muy querida por los usuarios de Twitch, ha confirmado su separación este miércoles a través de un vídeo en YouTube. En el vídeo, Juan Alberto García ha explicado que desde el comienzo de su relación, Masi vive en Madrid, donde es feliz y tiene trabajo, mientras que él ha manifestado repetidamente su deseo de volver a su ciudad natal. "No odio Madrid, pero me cuesta mucho encontrar la felicidad allí. En Málaga tengo a mi familia y amigos, y me costaba mucho separarme de ese entorno", ha comentado. El malagueño también ha mencionado que la creciente estabilidad laboral de su expareja en Madrid y la falta de planes para cambiar esta situación han hecho que sus caminos se separen de manera inevitable. "La vida nos lleva por sitios muy distintos y aunque creíamos que en algún momento esos sitios se cruzarían, la realidad es que no tiene pinta de que eso ocurra y no pasa nada. No es nada malo, pero es una putada. La vida muchas veces no es justa", ha expresado. En la descripción del vídeo, IlloJuan confiesa lo difícil y surrealista que fue tomar esta decisión, pero que debían ser fuertes. Decidieron anunciarlo en un vídeo, ya que hacerlo en directo les parecía demasiado intenso y un post en redes sociales muy frío después de tanto tiempo juntos. "Gracias por el cariño, el respeto y la empatía que espero que recibamos los dos. Hemos intentado hacer esto de la manera más adulta y madura posible, teniendo en cuenta lo duro que es para nosotros a nivel personal. Siento la desaparición y el haber tenido que disimular por el bien de ambos durante un tiempo. Nos vemos en unos días, cuidaos", ha publicado el streamer.

Compartir nota: Guardar Nuevo